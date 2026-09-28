Nacho y Charly chocaron contra un camión: Fallecen dos futbolistas en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca tras accidente

La madrugada de este lunes 28 de septiembre ocurrió un terrible accidente en una de las carreteras de México. Un choque vehicular en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca cobró la vida de dos futbolistas poblanos, identificados como Nacho Porte y Charly, quienes viajaban en un coche compacto que se impactó contra un camión de carga.

Estos son los detalles del terrible choque en Palmar de Bravo y el reporte de la persona que sobrevivió al impacto.

Choque en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca

Durante las primeras horas del lunes 28 de septiembre, se registró el choque sobre el kilómetro 1 de la vialidad, a la altura del municipio de Palmar de Bravo.

El coche azul donde viajaban los deportistas impactó directamente contra un camión de carga pesada provocando que el auto quedara destrozado de la parte del frente.

Rescatistas liberaron los cuerpos atrapados

Por la fuerza del impacto, los ocupantes del coche quedaron prensados entre la estructura metálica.

Elementos de rescate y protección civil tuvieron que utilizar herramientas e instrumentos para cortar los fierros y extraer a las víctimas. Los restos de los dos jóvenes fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Tecamachalco.

Reportan grave a una joven tras el accidente

En el mismo auto viajaba Abigail Torres Sánchez, de 21 años de edad, quien sobrevivió al incidente.

Paramédicos la trasladaron de emergencia a una clínica en Tehuacán con fracturas expuestas en las dos piernas y varias contusiones, donde los médicos reportaron su estado de salud como delicado.

¿Quiénes eran los futbolistas fallecidos?

Las víctimas fatales fueron identificadas como José Ignacio Moreno Fernández, "Nacho Porte", de 28 años, portero de futbol amateur con paso por clubes de Puebla, Tlaxcala y en torneos de Colombia; y Carlos Alfonso Ramírez Guevara, "Charly", de 26 años.

Los dos regresaban de cumplir compromisos deportivos en la región.

Autoridades investigan lo que causó el choque

Hasta el momento, autoridades no han determinado las causas exactas que originaron el choque.

El coche particular quedó destruido, el camión de carga terminó volcado sobre el lado derecho, a un costado de la carpeta asfáltica.