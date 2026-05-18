¡Tragedia en la carretera Guadalajara-Tepic! Múltiple choque deja 2 muertos prensados y más de 40 personas heridas

Un aparatoso choque entre un camión de pasajeros, un tráiler y un vehículo particular dejó un saldo de dos personas muertas y otras 44 lesionadas en la autopista Guadalajara- Tepic; los fallecidos quedaron prensados dentro del automóvil.

Los fallecidos fueron identificados como dos hombres de entre 30 y 35 años de edad.

Los primeros informes indican que el accidente ocurrió cuando el camión de pasajeros se habría quedado sin frenos, impactándose contra otro autobús y este a su vez con un tráiler. Posteriormente, un vehículo habría sido proyectado, dejándolo completamente destruido.

Elementos del Ministerio Público y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al lugar para extraer los cuerpos y realizar el proceso correspondiente.

La vialidad de la carretera Guadalajara-Tepic quedó completamente cerrada hasta que los cuerpos fueron retirados, junto con los vehículos.

🔴#IMPORTANTE | Ocurrió un choque múltiple en la autopista Guadalajara - Tepic en el municipio de Tequila, el saldo fue de 44 heridos y dos personas fallecidas.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/nEPVOgq8sU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 18, 2026

Atacan a balazos a hombre en calles de Tlaquepaque; conocía a los agresores

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue atacado a balazos en las calles del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; la víctima contaba con al menos tres impactos de arma de fuego.

El ataque ocurrió mientras el sujeto caminaba por las calles, cuando dos hombres se acercaron a él y le dispararon de manera directa en distintas partes de su cuerpo. La víctima aseguró conocer a los agresores, pues ya tenían algunas rencillas desde hace algún tiempo.

El lugar de los hechos quedó asegurado por la policía municipal, pues fueron fijados al menos tres casquillos percutidos. La víctima fue reportada en estado grave de salud, por lo que fue trasladad de emergencia.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. El Vergel en Tlaquepaque, la víctima presentaba tres impactos en el cuerpo.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/dOMxhIoSou — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 18, 2026

Encuentran el cuerpo de un conductor de tráiler afuera de gasolinera de Zapopan

En las primeras horas de este 18 de mayo 2026, se reportó el hallazgo del cuerpo de un conductor de tráiler de aproximadamente 50 años de edad; la unidad se encontraba estacionada afuera de una gasolinera sobre la carretera Nogales, en Jalisco.

Los primeros reportes indican que la víctima no contaba con huellas de violencia, por lo que se desconoce la causa de muerte.

Elementos de la policía de Zapopan acordaron la escena; sin embargo, no proporcionó información respecto a lo que se transportaba dentro del tráiler.

Personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar del lugar de los hechos, quien acudió al lugar para trasladar el cuerpo del conductor para realizar los procesos correspondientes.

Hallan a hombre tirado en calles de Guadalajara tras una aparatosa caída

Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, fue encontrado tirado en las calles del centro de Guadalajara, Jalisco; al parecer la víctima había sufrido una aparatosa caída.

Elementos de la policía y paramédicos acudieron al lugar de los hechos para atender al hombre, que presentaba una grave lesión en el rostro; el sujeto no respondía a los llamados de las autoridades.

Tras la revisión, la víctima fue llevada a un puesto de socorro en estado regular de salud. Autoridades indicaron que el hombre había sufrido una caída.

Las autoridades correspondientes realizarán la indagatoria y determinarán las causas exactas de la lesión del hombre que, por cierto, no pudo detallar cómo sucedieron los hechos.