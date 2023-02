54 muertos por los deslaves en Brasil; entre las víctimas hay 13 niños

En Brasil los sobrevivientes todavía están atrapados en el miedo días después de los deslaves provocados por la lluvia la semana pasada en el estado brasileño de Sao Paulo, que al día de hoy ha dejado como saldo 54 muertos, incluidos al menos 13 niños.

Los equipos de rescate corren contra el tiempo en busca de decenas de personas que se temen atrapadas bajo montañas de lodo en los municipios más afectados de Sao Sebastiao, Ubatuba, Caraguatuatuba, Ilhabela y Bertioga.

En Vila do Sahy del municipio de Sao Sebastiao, los residentes locales dijeron que la popular ciudad turística, cerca de los exclusivos balnearios de Baleia y Camburi, se volvió irreconocible con barro hasta las rodillas y escombros que cubrían sus calles.

Más de 1.000 residentes se vieron obligados a trasladarse temporalmente a una escuela cercana ya que sus casas resultaron dañadas por los deslaves.

Silvio Mighel / Residente:

La lluvia comenzó el domingo por la noche y nunca había visto una lluvia tormentosa como esta”.

ROOSEVELT CASSIO/REUTERS Ya son 54 muertos por los deslaves en Brasil; entre los muertos hay 13 niños. REUTERS/Roosevelt Cassio

A una semana de los deslaves en Brasil, las víctimas continúan sin apoyo

Silvio aseguró que él y su familia se quedaron dormidos alrededor de las 02:00 “nos despertamos a las 03:30 cuando un árbol cayó sobre la pared de nuestra habitación y no tenía idea de qué estaba pasando en ese momento. El muro se derrumbó y me golpeó en la cabeza, y también hirió a mi esposa. Las cosas serían aún peores si no hubiera cosas bloqueando partes del muro derrumbado ".

“Han pasado cinco días desde que ocurrió el desastre y todavía hay muchas personas enterradas bajo los escombros. Los deslaves arruinaron muchas cosas en mi tienda y no tengo más remedio que abandonarlas. Lamentablemente, muchas personas perdieron sus vidas en el desastre, incluidos muchos niños, lo cual es muy triste”, dijo José Erivan, propietario de una tienda de comestibles local.

Los residentes de las regiones costeras del estado brasileño de Sao Paulo todavía se están recuperando las tormentas y los deslaves, que han dejado al menos 54 muertos y también obligaron a más de 3 mil 500 personas a abandonar sus hogares desde el 19 de febrero pasado, según las autoridades locales.