Mujer exhibe a hombre que la grabó en el baño de una plaza comercial en Nuevo Vallarta

Una mujer denunció a través de sus redes sociales el acoso por parte de un hombre del que fue víctima en el baño de una plaza comercial en Nuevo Vallarta, Nayarit.

La afectada relató los momentos de angustia y temor que vivió a pesar de encontrarse en una zona concurrida. Afortunadamente, pudo grabar al sujeto y exhibirlo, logrando así su identificación.

Una mujer denunció en redes sociales el acoso que sufrió en los baños de una plaza en Nuevo Vallarta, #Nayarit.



Un hombre intentó grabarla, pero no lo logró. Tras el video viral, su empleador lo identificó y lo despidió.



Autoridades urgen a más víctimas denunciar.



Mujer se percató de que alguien la estaba espiando

Según el testimonio de la mujer, ella se encontraba en el baño cuando escuchó que alguien ingresaba. Segundos después, percibió el sonido del tecleo de un teléfono celular.

La víctima notó que la persona no entraba en ninguna de las cabinas sanitarias disponibles, lo que la puso en alerta. Fue entonces cuando descubrió a un hombre en cuclillas, grabándola con su dispositivo móvil. En ese momento, el miedo se apoderó de ella, pero logró reaccionar rápidamente y salió del baño persiguiendo al sujeto. Sin embargo, no pudo localizarlo.

En su declaración, la afectada expresó su temor ante la situación: “Yo nada más me agaché un poquito, tan poquito que el señor no notó que yo me agaché para ver qué onda, y simplemente empecé a grabar. Por lo menos, el señor se salió... pero me pudo haber hecho algo, me pudo haber matado, yo no sé. Tuve la suerte de que solo se fuera”.

Identifican a acosador de centro comercial

El incidente causó indignación en redes sociales, y gracias a la difusión del caso, la empresa para la que trabajaba el agresor lo identificó como Alejandro. A través de un comunicado, la compañía informó que el individuo fue despedido por su conducta inapropiada.

Por su parte, las autoridades locales han iniciado una investigación y han hecho un llamado a posibles víctimas de este sujeto para que presenten sus denuncias y así poder proceder legalmente en su contra.

Este caso ha generado preocupación entre la comunidad, resaltando la necesidad de mayor seguridad en espacios públicos y sanciones más severas contra este tipo de agresiones.