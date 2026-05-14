Engordaron su cartera obligando a menor a vender chocolates y rosas en bares del Edomex

Por muchos años y en varios municipios del Estado de México (Edomex), un menor de edad fue explotado para ganar dinero para un hombre y una mujer, quienes sin tener un parentesco con él, lo obligaron a vender chocolates y rosas en bares y restaurantes.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía General de Justicia del Edomex inició una investigación que llevó a la detención de los presuntos responsables identificados como Arely “N” y Alan Alexis “N”, quienes ya fueron procesados por este caso.

Menor explotado era golpeado por mujer si se negaba a vender para ella

Entre abril y octubre del año 2020, Arely “N”, quien no tenía ningún tipo de relación o parentesco con la víctima, comenzó a llevarse al menor a vender para ella ganar dinero, de acuerdo con las investigaciones preliminares de la fiscalía.

La mujer lo transportó en varias ocasiones, desde un domicilio que cohabitaban en la colonia Ampliación Buenavista del municipio de Tultitlán, hacia diferentes establecimientos como bares y restaurantes de Tultepec y Cuautitlán.

En estos lugares aparentemente lo obligó a vender una determinada cantidad de rosas y chocolates, sin embargo, en caso de negarse, era golpeado por ella.

Sujeto explotó a menor tiempo después y lo amenazaba

El abuso siguió. En noviembre de 2020, Alan Alexis “N”, quien tampoco mantenía algún tipo de relación o parentesco con el menor, de entonces 12 años de edad, lo transportó en diferentes ocasiones para explotarlo.

Lo llevó desde el domicilio de ambos en la colonia Ampliación Buenavista, en Tultitlán, hacia establecimientos de venta de alimentos y bebidas en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Cuautitlán, donde aparentemente era obligado a vender rosas y chocolates, y en caso de negarse era amenazado por este sujeto.

Procesan a dos por obligar a menor a trabajar para ellos y darles el dinero

En julio del 2022, la víctima adolescente decidió escapar del domicilio y los dos presuntos responsables de obligarloa vender y agredirlo, fueron detenidos.

La Fiscalía del Edomex identificó a los probables responsables del delito de trata de persona en su modalidad de trabajo forzado, en agravio de un menor de edad.

Arely “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en tanto que Alan Alexis “N” fue ingresado al de Cuautitlán.

Un juez determinó auto de vinculación a proceso y un plazo de investigación complementario de 3 meses, con medida cautelar de prisión preventiva para ambos.