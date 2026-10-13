VIDEO: ¡A segundos de la tragedia! Mujer en crisis de ansiedad amenazó con arrojarse de un puente en Iztapalapa; policías la salvan

Una mujer que amenazaba con arrojarse desde un puente fue puesta a salvo por policías de la Ciudad de México en la colonia San Antonio Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, luego de que los uniformados recibieran un reporte de emergencia; los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Taxqueña y Eje 3 Oriente, donde los agentes intervinieron para impedir que cayera sobre los carriles vehiculares.

Los policías se acercaron a la mujer y comenzaron a dialogar con ella para convencerla de no ponerse en riesgo; mientras intentaban tranquilizarla, solicitaron apoyo médico y, en un momento de la intervención, lograron sujetarla antes de que se arrojara hacia la avenida; después la trasladaron a un lugar seguro, donde paramédicos la valoraron y reportaron que presentaba una crisis de ansiedad.

La alerta movilizó a policías en avenida Taxqueña

La emergencia fue reportada mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia por la zona. A través de la frecuencia de radio recibieron el aviso sobre una persona que se encontraba en la estructura de protección de un puente y amenazaba con lanzarse.

Tras ser alertados, los uniformados acudieron al punto y subieron a la estructura para intervenir; la situación requería actuar con precaución, por lo que intentaron establecer comunicación con la mujer y persuadirla de alejarse del borde.

La maniobra permitió evitar que cayera sobre la cinta asfáltica, donde el tránsito vehicular representaba un riesgo adicional.

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#TarjetaInformativa | Tras atender un reporte ciudadano, policías de la #SSC acudieron a la colonia #SanAntonioCulhuacán, en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, donde evitaron que una mujer atentara contra su integridad física. Los uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona cuando fueron alertados, a través de la frecuencia de radio, sobre una persona que se encontraba sobre la estructura de protección de un puente y amenazaba con arrojarse al arroyo vehicular, así que de inmediato subieron para entablar un diálogo de confianza y persuadirla de no ponerse en riesgo, mientras solicitaban los servicios médicos. Durante la intervención, los efectivos lograron sujetarla oportunamente y evitar que se arrojara a la cinta asfáltica, para posteriormente ponerla a salvo en un lugar seguro, donde paramédicos que acudieron al sitio la diagnosticaron con crisis de ansiedad. https://t.co/B5oOaHgfHJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 12, 2026

¿Qué atención recibió la mujer tras ser rescatada?

Después de ponerla a salvo, los policías esperaron la llegada de los servicios médicos; los paramédicos que acudieron al sitio la revisaron y determinaron que presentaba una crisis de ansiedad; no obstante, ante lo delicado de la situación, se desconoce si fue trasladada a un hospital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó que la población puede solicitar apoyo a través de los números telefónicos de cuadrante, la aplicación Mi Policía o sus cuentas oficiales en redes sociales.

Asimismo, detallaron que, ante una crisis emocional, es importante buscar ayuda y acudir con una persona de confianza; si existe riesgo inmediato para la integridad de alguien, se debe llamar al 911 para solicitar atención de emergencia.