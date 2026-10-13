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VIDEO: ¡A segundos de la tragedia! Mujer en crisis de ansiedad amenazó con arrojarse de un puente en Iztapalapa; policías la salvan

Una mujer en crisis de ansiedad amenazó con lanzarse de un puente en Iztapalapa; policías de la CDMX intervinieron y lograron ponerla a salvo antes de caer.

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Una mujer en crisis de ansiedad amenazó con lanzarse de un puente en Iztapalapa; policías de la CDMX intervinieron y lograron ponerla a salvo antes de caer.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Una mujer que amenazaba con arrojarse desde un puente fue puesta a salvo por policías de la Ciudad de México en la colonia San Antonio Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, luego de que los uniformados recibieran un reporte de emergencia; los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Taxqueña y Eje 3 Oriente, donde los agentes intervinieron para impedir que cayera sobre los carriles vehiculares.

Los policías se acercaron a la mujer y comenzaron a dialogar con ella para convencerla de no ponerse en riesgo; mientras intentaban tranquilizarla, solicitaron apoyo médico y, en un momento de la intervención, lograron sujetarla antes de que se arrojara hacia la avenida; después la trasladaron a un lugar seguro, donde paramédicos la valoraron y reportaron que presentaba una crisis de ansiedad.

La alerta movilizó a policías en avenida Taxqueña

La emergencia fue reportada mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia por la zona. A través de la frecuencia de radio recibieron el aviso sobre una persona que se encontraba en la estructura de protección de un puente y amenazaba con lanzarse.

Tras ser alertados, los uniformados acudieron al punto y subieron a la estructura para intervenir; la situación requería actuar con precaución, por lo que intentaron establecer comunicación con la mujer y persuadirla de alejarse del borde.

La maniobra permitió evitar que cayera sobre la cinta asfáltica, donde el tránsito vehicular representaba un riesgo adicional.

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¿Qué atención recibió la mujer tras ser rescatada?

Después de ponerla a salvo, los policías esperaron la llegada de los servicios médicos; los paramédicos que acudieron al sitio la revisaron y determinaron que presentaba una crisis de ansiedad; no obstante, ante lo delicado de la situación, se desconoce si fue trasladada a un hospital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó que la población puede solicitar apoyo a través de los números telefónicos de cuadrante, la aplicación Mi Policía o sus cuentas oficiales en redes sociales.

Asimismo, detallaron que, ante una crisis emocional, es importante buscar ayuda y acudir con una persona de confianza; si existe riesgo inmediato para la integridad de alguien, se debe llamar al 911 para solicitar atención de emergencia.

@aztecanoticias Rescate en la CDMX: Policías evitan que un hombre con crisis emocional se arroje de un puente 🔵Policías bancarios de la #CDMX lograron salvar a un hombre de 33 años que intentaba saltar de un puente peatonal. Tras un exitoso trabajo de negociación, el hombre, que sufría una crisis emocional, fue puesto a salvo y entregado a su familia. Un gran trabajo de los servicios de emergencia. 🙏 La información en #PrimeraLínea #AztecaNoticias #noticiasvirales #noticiastiktok #noticiasmexico #tiktokinforma #puente #policias #rescate ♬ sonido original - Azteca Noticias

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