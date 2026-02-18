VIDEO: Paciente amenaza con lanzarse desde estructura metálica en hospital del IMSS en León, Guanajuato
Una paciente internada por crisis emocional en el Hospital 58 del IMSS en León subió a una estructura metálica y amenazó con lanzarse; así fue captado el momento.
Momentos de terror se vivieron al interior del Hospital General Regional No. 58, cuando una paciente fue captada caminando sobre una viga de acero a varios metros de altura, mientras amenazaba con lanzarse, lo que provocó alarma y una intensa movilización dentro del IMSS en León, Guanajuato.
Paciente se sube a una estructura metálica en el IMSS de León
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la mujer se encontraba hospitalizada en el área de Urgencias, luego de haber ingresado días antes por un cuadro de crisis emocional.
Durante su estancia contaba con el acompañamiento de familiares, como parte del protocolo de atención. Pero de un momento a otro se reportó su desaparición de las camillas.
#León Mujer intenta arrojarse desde una viga de la clínica 58 del IMSS— Sus Zermeño (@zuzzie_ZeLa) February 17, 2026
Elementos de seguridad lograron ponerla a salvo tras activar protocolos de asistencia. pic.twitter.com/RRrNrpIjRm
Esto activó de inmediato un operativo, aunque minutos después, la paciente fue localizada de pie sobre una viga metálica en el tercer piso del IMSS.
En el video que circula en redes sociales se observa a la mujer portando una bata hospitalaria, visiblemente alterada, mientras permanece de pie sobre la estructura.
A la par, la persona que graba solo la enfoca un par de segundos, cuando se escucha al fondo un guardia de seguridad decir que no se puede sacar el celular.
IMSS Guanajuato explica lo sucedido
Mediante un boletín, la dependencia de salud informó que ante la situación se activó el protocolo institucional de respuesta ante emergencias conductuales.
De manera preventiva se notificó a Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para implementar las acciones correspondientes.
A pesar de que la gente se aglomeró cerca de la zona, la situación fue controlada sin que se registraran lesiones. La paciente fue canalizada al servicio correspondiente para continuar con su atención médica integral.