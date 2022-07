Policía rescata a mujer e hijos que llevaban 17 años secuestrados

Policiais do #27BPM libertam mãe e dois filhos de cárcere privado em Guaratiba.

Após denúncia anônima, a equipe policial do batalhão de Santa Cruz conseguiu resgatá-los, acabando com um sofrimento que já durava 17 anos.

O homem foi preso na ocorrência encaminhada à 43ª DP. pic.twitter.com/sJRU9SBCqU