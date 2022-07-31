Policía rescata a mujer e hijos que llevaban 17 años secuestrados

La policía de Brasil rescató a una mujer y sus dos hijos, 17 y 22 años de edad, quienes llevaban 17 años secuestrados en su propia casa. El presunto culpable es el papá de los jóvenes, quien ya fue detenido.

Las autoridades lograron dar con la mujer y sus hijos secuestrados debido a una denuncia anónima que alertó a la policía de lo que ocurría. Por lo que los agentes se dirigieron al lugar donde hallaron a las tres personas privadas de su libertad.

De acuerdo con las autoridades de Brasil, la mujer y sus hijos se encontraban amarrados sucios y desnutridos, en una habitación de la casa que estaba en condiciones insalubres en la región de Guaratiba.

Los policías detallaron que la habitación donde las tres personas estuvieron secuestradas por 17 años, era pequeña con poca iluminación. Las paredes estaban sucias y en el piso había basura acumulada y hasta heces.

Los colchones donde dormían estaban rotos, la habitación no contaba con ventanas y la puerta se encontraba cerrada con seguro, por lo que las personas que vivían ahí no podían salir.

Policiais do #27BPM libertam mãe e dois filhos de cárcere privado em Guaratiba.

Após denúncia anônima, a equipe policial do batalhão de Santa Cruz conseguiu resgatá-los, acabando com um sofrimento que já durava 17 anos.

O homem foi preso na ocorrência encaminhada à 43ª DP. pic.twitter.com/sJRU9SBCqU — @pmerj (@PMERJ) July 28, 2022

Mamá e hijos secuestrados durante 17 años en Brasil

Los jóvenes estaban tan desnutridos que tenían cuerpos de niños, por lo que, junto a su mamá, fueron trasladados a un hospital municipal en Brasil para su valoración médica.

“La madre dijo que no había visto la luz del día en 17 años. Cuando me encontré la situación supuse que eran niños por su complexión física. Estaban amarrados cuando llegamos”, relató el capitán William Oliveira del 27° BPM.

En tanto, la mamá de los jóvenes, de unos 40 años de edad, también estaba traumatizada y no pudo responder a todas las preguntas de la policía.

“Ella no respondió mucho. Le pregunté si quería un poco de agua, si tenía hambre, si quería algo y solo me respondió 'pero él no los deja comer'”, dijo el capitán.

Las autoridades de Brasil añadieron que el hombre detenido no mostraba arrepentimiento y aseguró que él no era el responsable. La policía ya investiga el caso.

