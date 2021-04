Mujer organiza una fiesta de divorcio y se hace viral en redes

La fiesta que una mujer de Tabasco organizó para celebrar su divorcio se hizo viral en redes sociales, porque no solo compartió el momento con su familia, también publicó el acta que confirmaba su separación para “gritar a los cuatro vientos” que ya era libre.

En su cuenta de Facebook, la usuaria “Grisy Cordova” publicó algunas fotografías en las que aparece sonriente, posando al lado de su familia, con el acta de divorcio en las manos, que algunos internautas describieron como “un hermoso papel”.

“Hoy puedo gritar a los cuatro vientos que soy libre como el viento y no podía faltar el festejo de mi divorcio”, escribió la joven en una publicación que cuenta con más de un millón de reacciones y 700 comentarios.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre vuela en parapente... ¡tocando el violín!

Hoy puedo gritar a los cuatros viento que soy libre como el viento y no podía faltar el festejo de mi divorcio Publicado por Grisy Cordova en Martes, 20 de abril de 2021

En algunos comentarios las personas bromearon y le pidieron a la joven, llamada Griselda Cordova, que enmarcara el acta de divorcio. Algunos más la felicitaron porque “lo mejor que le puede pasar a uno en la vida es ser libre”.

Entre las reacciones de familiares que celebraban con ella este momento de su vida, había otros que aprovecharon la oportunidad para preguntarle cuánto le había costado y qué requisitos le pidieron para tramitar el divorcio. “Me salió en siete mil pesos”, contestó Griselda.

La publicación de la joven recibió muchos comentarios positivos, de personas que la felicitaron y le desearon suerte; sin embargo, hubo algunos que no estaban de acuerdo con su festejo, ya que consideraron el divorcio “como un fracaso, no un logro”.

De una pequeña celebración familiar de divorcio a la fama inesperada

Después de que su historia se hiciera viral, Grisy Cordova escribió en sus redes sociales que no podía creer que al compartir este episodio de su vida, se haría “famosa”.

“Nunca me imaginé que eso de gritar mi felicidad a los cuatro vientos se me haría realidad, ya ha llegado muy lejos y quiero agradecer a todos los medios y a todos los que (me) han felicitado, no queda de otra que agradecer”, añadió.





Hasta el momento, casi mil personas han compartido la publicación de la joven, que acompañaron con diferentes mensajes, algunos haciendo referencia a que era una buena idea festejar un divorcio y otros más, escribieron que esa sería su meta.

Te puede interesar: Coloca cenizas de su papá en una bola de boliche y hace juego perfecto