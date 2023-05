VIDEO: “Querían que trabajara 8 horas sin descanso”, mujer renuncia al conocer su jornada laboral

La jornada laboral en Canadá es de 8 horas diarias, y 40 semanales, pero parece que esta joven se enteró de este pequeño detalle cuando llegó a su primer día de trabajo. Una influencer canadiense compartió en redes sociales que renunció tras enterarse de la cantidad de horas que debía pasar en una oficina.

La grabación, difundida en TikTok, se hizo viral rápidamente cuando la mujer calificó como incoherente el nivel de tareas y horas a cumplir si quería ganar un salario que calificó como bajo, pero aceptable. Por esta razón, prefirió terminar el contrato a pesar de haber cumplido el periodo de capacitación previa.

“El salario no era significativo, pero era un trabajo, entré al local y una amable señora me dio la bienvenida y comenzó la capacitación para enviar paquetes, recibir correos, eran un montón de cosas”, externó al afirmar que cumplía más funciones de las que le prometieron en la vacante.

“Querían que trabajara 8 horas seguidas”

El mayor problema aún estaba por llegar cuando la usuaria identificada en TikTok como Croissantwoman narró que decidió no sumarse a la empresa al recibir lo que para ella fue una mala noticia: debía laborar por ocho horas continuas sin derecho a un descanso.

“Estaba recibiendo el salario mínimo cuando debería haber ganado al menos uno o dos dólares más por hora por realizar todas estas tareas... Lo que me sorprendió fue que no había descansos, eran ocho horas seguidas, como era la única en la tienda no tenía descanso y no era sólo para ese día, sino para siempre”, relató.

Al final, la canadiense mencionó que no guarda rencor contra las personas que la recibieron en la empresa porque conoció a personas agradables, sin embargo, sentenció que no volvería jamás a ese sitio donde cobraría el salario mínimo sin descansar al menos 10 minutos durante una jornada de ocho horas.

¿De cuánto es la jornada laboral en México?

En México, la Ley Federal del Trabajo establece que toda persona debe cumplir una jornada laboral de 48 horas semanales, las cuales se distribuyen con un máximo de ocho horas diarias y un día de descanso. En caso de exceder esas condiciones, los empleadores tendrán que pagar las horas extra correspondientes.