Adultos mayores entran al mundo digital en Estado de México

Con el constante uso de la redes sociales, que se han convertido en ocasiones en necesidad para el ser humano, adultos mayores de Metepec, Estado de México toman clases para poder entender entrar al mundo digital, toman asesorías en la Biblioteca Pública Centenario.

Uso de redes sociales y correo lo que más quieren

A decir de los maestros lo que más quieren aprender los adultos que acuden a las asesorías son el uso de redes sociales, sobre todo manejar el whats app, facebook y correo electrónico.

Cristian Ibarra, asesor:

”...Nosotros nos enfocamos en preguntarle al usuario qué parte le gustaría saber, en qué parte se le complica el uso del celular y qué quisieran conocer, utilizar lo más habitual, es el manejo de Redes Sociales, por ejemplo, nos preguntan acerca de WhatsApp, correo electrónico e inclusive Facebook..:"

La pricipal razón que tienen los adultos mayores es estar a la vanguardia y entrar de lleno al mundo digital, ellos ya no quieren ser participes del tradicional “pregúntenle al nieto”, y que eran ellos quienes terminaban haciendo las cosas, lo que los abuelitos ahora quieren es hacerlo por ellos mismos.

Nomar Bastida, alumna:

”... Es necesario para mi aprender de esto, me interesa escuchar un libro, un vídeo, una película, pasar, pasar vídeos en la pantalla para verlos en imagen más amplia...”

¿Cuándo son las clases?

Los días martes y jueves de 10 a 11 de la mañana son los horarios para acudir a las asesorías, estas son en en la Biblioteca Pública Centenario ed Metepec, cabe mencionar que estas clases no solo están enfocadas en redes sociales, también buscan acercar más a los adultos mayores al correcto uso de los dispositivos móviles y otras acplicaciones que pueden ser para su beneficio.

Cristian Ibarra, asesor:

”...Nos preguntan, en ocasiones me marcaron por teléfono y no sonó y le subí y no se escuchó mi teléfono y ya se les explica las cuatro modalidades de tono de teléfono, se les enseña cosas tan simples como prender el teléfono celular, desde prenderlo, apagarlo y reiniciarlo, descargar aplicaciones, se les enseña office, el word, el excel, adobe scan, que son aplicaciones más avanzadas...”

Hasta ahora ya son más de 15 adultos mayores los graduados en estos cursos.