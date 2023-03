¡Adiós soldado Ryan! Murió Tom Sizemore a los 61 años de edad

En las últimas horas del pasado viernes 3 de marzo, murió Tom Sizemore, quien había permanecido internado en el hospital de Burbank, ubicado en Los Ángeles tras presentar problemas de salud, así lo anunció su representante, Charles Lago a través de un comunicado.

Hoy, los médicos informaron a su familia que no queda más esperanza y han recomendado la decisión de terminar con su vida. La familia ahora está decidiendo los asuntos finales de la vida y el miércoles se emitirá una nueva declaración. Detalló su representante

El actor de “Salvando al soldado Ryan” participó en más de 200 producciones de cine y televisión; en los años 90 vivió su época dorada con cinco protagónicos en la pantalla grande, compartió foros con Robert De Niro, Penelope Ann Miller, Martin Scorsese y otros en su amplia trayectoria actoral.

¿Quién fue Tom Sizemore?

Tom Sizemore nació en 1961 en la Ciudad de Detroit y durante su adolescencia ingresó a la Universidad del Este para estudiar teatro; posteriormente, tras dirigirse a Nueva York en los años 90 obtuvo su primera oportunidad en el cine para la película de “Nacido el 4 de julio”, dirigida por Oliver Stone, quien luego le abriría las puertas para estar bajo las órdenes de Quentin Tarantino, Michael Man, Ridley Scott o Kathryn Bigelow.

Tras el éxito que tuvo en el cine cayó en las adicción, especialmente por el consumo de heroína, cocaína y marihuana, lo que ocasionó su divorcio en 1999 y una condena por violencia doméstica contra una de sus exaparejas, Heidi Fleiss. Posteriormente, inició rehabilitación, pero en 2017 lo condenaron nuevamente por violencia doméstica, algunas acusaciones fueron:

Crear contenido para adultos.

Abuso Sexual.

¿Por qué murió Tom Sizemore?

El 18 de febrero, el actor de 61 años ingresó al hospital de Los Ángeles y sufrió una aneurisma cerebral, por lo que aseguraron que “no había esperanza” de que se pudiera curar, recomendado a sus familiares desconectarlo.

La aneurisma cerebralse forma tras presentar una arteria en el cerebro, esto por la debilidad que existen en los vasos sanguíneos, lo que provoca que con el paso del tiempo la arteria comience a ser más delgada y posteriormente cause un sangrado cerebral, no obstante es importante señalar que, en la mayoría de los casos no existen síntomas, aunque, sí se manifiesta en dos maneras:

Aneurisma sacular: Es el tipo más común de aneurisma, y también se llama aneurisma “baya”.

Aneurisma fusiforme: Un tipo menos común de aneurisma que parece como un ensanchamiento en las arterias.

¿En cuáles películas participó el interprete del Soldado Ryan?

La larga trayectoria de Tom Sizemore se inició con Nacido el 4 de julio en 1989, sin embargo, también encabezó Dos duros sobre ruedas (1991), Amor a quemarropa (1991) y posteriormente, Relic bajo las órdenes de Peter Hyams; también incursionó en Heat (1995), misma que recibió una buena crítica en su momento.

Finalmente, Salvando al soldado Ryan en 1998 lo llevó a la cima cuando le dio vida a Matt Damon, en aquella película recibió reconocimientos por su gran actuación, misma que hasta el día de hoy es recordada como uno de los clásicos del cine.