¿Cómo disfrutan de la música las personas con sordera?

La música es eso que alimenta el alma por medio de los sonidos, es un lenguaje universal, pero no solo para quienes pueden escucharla, sino también para quienes tienen una discapacidad auditiva, pues pueden disfrutar y experimentarla a través de otros sentidos.

Ser una persona sorda ya no es una limitante para no hacerla, para no crearla y para no disfrutarla. Pueden disfrutar la música a través de la combinación de vibraciones, lecturas de letra y con la interpretación en lengua de señas. La apreciación puede variar dependiendo de su nivel de audición o de si en algún momento de su vida escucharon.

Coral Guerrero es tutora en el Posgrado de la Facultad de Música de la UNAM, desde hace tres años trabaja en el diseño de elementos pedagógicos para la comunidad sorda, así fue como conoció a Owen, un joven de 27 años que tras perder la audición a los 6 aprendió a comunicarse mediante Lengua de Señas.

Al conocer del surgimiento de tecnología para que las personas sordas experimentan la música, él aprendió a interpretarlas mediante el baile y con su guitarra.

Hoy en día los chalecos vibro táctiles, las megapantallas y las luces son elementos que permiten a las personas con sordera vivir una experiencia inmersiva en conciertos y festivales. A su vez, este tipo de herramientas logra una inclusión fortuita.

Disfrutar de la música, un lenguaje universal, está también al servicio de las personas sordas; actualmente existen formas para que puedan experimentar. | Unplash

Métodos para disfrutar de la música sin oírla

La música para personas sordas utiliza diferentes técnicas y tecnologías para transmitir la música a través de diferentes sentidos. Algunas de las técnicas más comunes incluyen:

Baile por contacto con vibraciones

Las personas sordas pueden disfrutar de la música al sentir las vibraciones en el suelo o altavoces y coordinar sus movimientos con el ritmo.

Visualización de música

La visualización de la música es una técnica que convierte las frecuencias y las vibraciones de la música en imágenes visuales.



Terapia de vibración

La terapia de vibración utiliza dispositivos especializados para transmitir vibraciones a través del cuerpo de una persona sorda. De esta forma pueden sentir la música y experimentarla de manera similar a las personas oyentes.