Durante la tarde del viernes elementos de las fuerzas armadas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron un operativo en el que desalojaron el reconocido Multiforo Alicia, en donde el artista Fermín Muguruza ofrecía un concierto; por esos hechos, dos mandos fueron relevados mientras se indaga lo ocurrido.

Ignacio Pineda, quien es promotor del Multiforo Alicia, explicó lo ocurrido y aunque se les mostró el permiso a un inspector de la alcaldia Cuauhtémoc, quien pidió un plan de protección civil, tiempo después regresaron elementos de fuerzas armadas que realizan un operativo.

“Es un acto de provocación para crear algo violento”, aseveró en una grabación que circula en redes sociales.

Gobierno de CDMX ordena a SSC investigar lo ocurrido en Multiforo Alicia

“No estamos de acuerdo, ni validamis las acciones que dieron lugar a la cancelación y desaforo del concierto que se llevaba a cabo el pasado 30 de mayo en el Multiforo”, declaró la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, informó que la a Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades en torno a la participación de mandos de la corporación

Mientras que la Secretaría de Cultura capitalina se pronunció en favor de lugares alternativos para la difusión de la cultura.

Con respecto a lo sucedido anoche en el Multiforo Cultural Alicia, les informo lo siguiente: pic.twitter.com/Uxk3nH6KSv — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 31, 2025

Alcaldía Cuauhtémoc rechaza haber participado en operativo en el Multiforo Alicia

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldía Cuauhtémoc, informó que la orden del desalojo en el Alicia no provino de la demarcacación y aseguró que no es la primera ocasión en que se busca impedir eventos culturales en la demarcación.

“La alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército. No fui informada, no se mandó ningún inspector ni participé en ese operativo”, expresó.

“No voy a permitir que ahora preteendan embarrarme en una decisión autoritaria que no salió de esta alcaldía Fue el gobierno central quien ordenó este operativo. En la alcaldía Cuauhtémoc no perseguimos artistas, ni ideas, ni expresiones culturales, las defendemos siempre”, aseveró Rojo de la Vega a través de sus redes sociales.