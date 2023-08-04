¡De ternura y esperanza! Nacen dos pandas rojos, especie en peligro de extinción

El nacimiento de estos dos pandas rojos en el parque de animales Bio Topia de Dunkerque, Francia es parte del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), de acuerdo con un comunicado del lugar, " tiene por objeto mantener un grupo genético de individuos capaces, mediante la reproducción, de conservar una población viable en los parques zoológicos".

Son dos pandas rojos machos, que nacieron el 12 de junio, el comunicado indicó que se mantienen en su madriguera porque "aún deben crecer unas semanas antes de salir", así que de acuerdo con la página oficial del parque, estos bebés harán su presentación en público en septiembre.

¿Qué cuidados reciben estos pandas rojos bebés?

La mañana de este viernes el veterinarios del parque de animales, así como cuidadores realizaron, a estos pandas rojos bebés, los primeros exámenes médicos, estos pequeños están a punto de cumplir dos meses de nacidos.

¿Qué nombre les pondrán a estos pandas rojos bebés?

También hoy, el parque de animales Bio Topia de Dunkerque lanzó una convocatoria para elegir el nombre de cada uno; la votación es en línea y estárá vigente hasta el 31 de agosto.

Las propuestas son nombres tibetanos y nepalíes, la primera opción doble es: JINPA que signfica generoso y KITSI que significa cosquilludo; la segunda tanda de nombres es: ZENJI que significa maestro Zen y JAMPO que es suave.

¿Cuántos ejemplares de panda rojo quedan en el mundo?

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el panda rojo es una especie en peligro de extinción, estima que su población es menor a 10 mil ejemplares, y que de éstos, sólo hay 2 mil 500 en la naturaleza, aunque señala que puede haber menos, debido a la reducción de su hábitat por el crecimiento humano en el sudeste asiático.

Los pandas rojos son embajadores del Himalaya, es decir, son el símbolo de protección y conservación de la región que habita, son las únicas especies de su tipo, es decir, las únicas que viven de su familia taxonómica: Ailuridae.

Fue descubierto 50 años antes del panda gigante y expertos destacan que entre el panda rojo y el gigante no existe un parentezco cercano, al rojo lo relacionan más con mapaches.

