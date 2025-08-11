Nariz Roja acusa a la presidenta Sheinbaum de mentir sobre la marcha por medicamentos y lanza un ultimátum

La organización “Nariz Roja”, conocida por su apoyo a niños con cáncer, ha emitido una contundente respuesta a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándola de mentir y de intentar desviar la atención del grave problema de desabasto de medicamentos.

La confrontación escaló luego de que la presidenta Sheinbaum, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmara que la marcha nacional “Queremos medicinas”, encabezada por padres de niños con cáncer, había sido liderada por la diputada panista Margarita Zavala. Esta aseveración desató la indignación de la asociación, que niega categóricamente la presencia de la legisladora.

“Está como la marcha esta de ayer de los medicamentos que le encabezaba, Margarita Zavala, estamos dándole seguimiento personal a toda la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud… Ayer pedí que mandaran todos los medicamentos ecológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden Cáncer, particularmente del IMSS Bienestar, son 72, o 76…", aseguró la presidenta.

Con estas palabras, la presidenta Sheinbaum vinculó directamente la marcha con una figura política de oposición, lo que fue interpretado por “Nariz Roja” como un intento de deslegitimar la protesta y el reclamo por el desabasto de medicinas.

Nariz Roja reta a presidenta Sheinbaum a demostrar que en la marcha estuvo Margarita Zavala

En un comunicado, la organización Nariz Roja no solo desmintió a la mandataria, sino que le lanzó un desafío directo, poniendo en juego la existencia de su propia asociación:

“La presidenta Claudia Sheinbaum miente y quiere desviar la atención del objetivo de la marcha nacional ‘Queremos medicinas’ con la asistencia de Margarita Zavala; si nos demuestra que la diputada encabezaba la marcha como mencionó esta mañana cerramos la asociación y pedimos disculpas públicas, si ella mintió que acepte el desabasto y se disculpe con todos los participantes entre ellos niños con cáncer y sus familias”, señaló Nariz Roja.

Cabe señalar que la movilización, que reunió a cientos de padres y familiares, tenía como único propósito exigir al gobierno una solución inmediata al desabasto de medicamentos oncológicos y de otros tipos en los hospitales públicos. Las familias denuncian que la falta de fármacos pone en riesgo la vida de miles de niños con cáncer, afectando su tratamiento y calidad de vida; sin embargo, se encontraron con una presidenta intentando deslegitimar estas exigencias.