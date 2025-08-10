Marcha nacional por falta de medicamentos contra el cáncer en México: Zonas afectadas por manifestantes
Familias y pacientes protestan por la falta de medicamentos para niños con cáncer en México; habrá afectaciones en distintas partes de la República.
Ante la crisis en el sector salud en México, miles de familias y pacientes realizarán una marcha nacional por la falta de medicamentos contra el cáncer, afectando vialidades de distintas partes de la República Mexicana.
Las manifestaciones se realizarán en la Ciudad de México, Toluca, Aguascalientes, Jalisco, entre otras.
EN VIVO
¿Cuáles serán las zonas afectadas en CDMX por la marcha por falta de medicamentos?
La marcha nacional por falta de medicamentos, afectará las siguientes zonas de la Ciudad de México (CDMX):
- Paseo de la Reforma
- Avenida Insurgentes Sur en su cruce con Reforma
- Avenida Morelos
- Bucareli
- Avenida Juárez
- Avenida Hidalgo
Familias se reúnen en el Ángel de la Independencia
Decenas de familias comienzan a llegar al Ángel de la Independencia para protestar por la falta de medicamentos contra el cáncer; se espera que comience a las 10:00 horas.
A esta marcha también se unirán otras regiones como León, Toluca, Aguascalientes, Jaliscos y Cancún.
#CDMX | Decenas de familias comienzan a llegar al Ángel de la Independencia. 🪧— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2025
Se unen al reclamo para pedir medicinas oncológicas. @ricardotorresr con la información en #HechosDomingo. pic.twitter.com/l6s4JIBwyN