Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Marcha nacional por falta de medicamentos contra el cáncer en México: Zonas afectadas por manifestantes

Familias y pacientes protestan por la falta de medicamentos para niños con cáncer en México; habrá afectaciones en distintas partes de la República.

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Fernanda Benítez
Compartir nota
Marcha nacional por falta de medicamentos contra el cáncer en México: Zonas afectadas por manifestantes
Familias protestan por falta de medicamentos en México|FIA

Ante la crisis en el sector salud en México, miles de familias y pacientes realizarán una marcha nacional por la falta de medicamentos contra el cáncer, afectando vialidades de distintas partes de la República Mexicana.

Las manifestaciones se realizarán en la Ciudad de México, Toluca, Aguascalientes, Jalisco, entre otras.

EN VIVO

¿Cuáles serán las zonas afectadas en CDMX por la marcha por falta de medicamentos?

La marcha nacional por falta de medicamentos, afectará las siguientes zonas de la Ciudad de México (CDMX):

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Insurgentes Sur en su cruce con Reforma
  • Avenida Morelos
  • Bucareli
  • Avenida Juárez
  • Avenida Hidalgo

Familias se reúnen en el Ángel de la Independencia

Decenas de familias comienzan a llegar al Ángel de la Independencia para protestar por la falta de medicamentos contra el cáncer; se espera que comience a las 10:00 horas.

A esta marcha también se unirán otras regiones como León, Toluca, Aguascalientes, Jaliscos y Cancún.

CDMXMarchas

Nota