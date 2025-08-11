¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 11 de agosto? AICM inundado

¡Atención! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 11 de agosto. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.

Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre las lluvias que azotaron la Ciudad de México durante la tarde del pasado domingo 10 de agosto, pues el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se inundó y causó la cancelación de operaciones.