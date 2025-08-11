Logo InklusionSitio accesible
¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 11 de agosto? AICM inundado

Conoce los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto desde Palacio Nacional.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera.
Conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto.|Gobierno de México.

¡Atención! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 11 de agosto. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.

Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre las lluvias que azotaron la Ciudad de México durante la tarde del pasado domingo 10 de agosto, pues el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se inundó y causó la cancelación de operaciones.

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Claudia SheinbaumPresidencia de México

