¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 11 de agosto? AICM inundado
Conoce los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto desde Palacio Nacional.
¡Atención! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 11 de agosto. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.
Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre las lluvias que azotaron la Ciudad de México durante la tarde del pasado domingo 10 de agosto, pues el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se inundó y causó la cancelación de operaciones.
#MientrasDormía | Tras el fuerte aguacero de este domingo, varias colonias en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A Madero quedaron bajo agua, afectando por lo menos 100 hogares 🏠💦— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
Cuidado, porque las lluvias continuarán 🌧️⚠️@oscar_mendoza31 con el reporte… pic.twitter.com/6HhCHE1P9R
Mañanera EN VIVO
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.