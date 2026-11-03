Quién era Nathalia Filgueiras, la copiloto de 20 años del Learjet estrellado en Florida

Nathalia Filgueiras tenía apenas 20 años cuando una ruta habitual de vuelo entre Texas y Bahamas terminó en tragedia. Ella volaba como la copiloto del Learjet 60 que estalló en llamas contra una carretera de Florida. Aunque las autoridades mantienen la identidad de las nueve víctimas bajo estricta reserva, su familia confirmó que la joven estaba en los controles, un sueño que construyó desde su adolescencia.

Cabe resaltar que, el distrito escolar financió la obtención de la licencia de piloto privado de Filgueiras. Gracias a ella, podía volar a cualquier parte del país. Su objetivo era convertirse en piloto de aviones comerciales o volar jets privados, según indicó un medio local de Florida.

De la preparatoria a los cielos

Su pasión rompió esquemas desde muy temprano. A los 17 años, antes de tramitar su licencia de manejo para autos, ya tenía permiso para pilotar aviones. Camila Gadelha, su madre, la recuerda como una profesional responsable y aclaró que, por su rol de copiloto, no tomaba las decisiones finales de vuelo.

Egresada de American Flyers, una academia de aviación top en el país, Nathalia ya sumaba mil 300 horas de vuelo. Heredó este gusto de su padre y, con el valioso apoyo de su distrito escolar en la preparatoria West Boca Raton, convirtió lo que para muchos parecía "raro" en una carrera que apuntaba directamente a las grandes aerolíneas.

Hielo en los últimos minutos

¿Qué provocó que este avión cayera de nariz al suelo?

El fuerte choque abrió un cráter en el condado de Palm Beach. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) por sus siglas en inglés, enfrentan el complejo reto de armar este rompecabezas, pues los primeros reportes indican que la aeronave se desintegró parcialmente en el aire.

En los minutos finales, Nathalia reportó al control de tráfico aéreo fuertes turbulencias que sacudían el avión 200 metros de golpe. También alertó sobre hielo acumulado y una temperatura congelante y extrema de -47 grados Celsius. Los radares captaron su voz en la tormenta, instantes antes de que el Learjet perdiera el control y dejara el misterio de la falla fatal atrapado para siempre en las alturas.

“Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board. VIA: @thenewarea51 https://t.co/CWOtYjJqef — Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2026

Con información de CNN