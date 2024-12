Niño de 11 años amenaza con matar a otro menor tras partido de fútbol en NL; ¡Con navaja en mano!

En el municipio de Apodaca, Nuevo León, un emocionante partido de fútbol registró momentos de tensión después de que un niño de 11 años amenaza con matar a otro menor de 12 años con una navaja; los hechos ocurrieron en el fraccionamiento San Javier.

¿Cómo ocurrió esta violenta agresión y amenaza de muerte por parte de un menor en Apodaca?

Según el relato de la víctima, Keyleth, todo comenzó como parte de la dinámica del partido, señalando que el incidente se produjo tras bromear con el agresor cuando este perdió una jugada.

“Vuelves a hacer otra mam*** y te voy a matar”, advirtió el menor al no tolerar la mofa de su adversario.

“Estábamos jugando retas, y cuando ya se acabó, yo me estaba burlando, pero así de risa, como se hace en el fútbol”, señaló el joven amenazado, quien agregó que tras llegar al contacto físico y bromas más fuertes, las cosas se intensificaron rápidamente.

En imágenes registradas por otros jóvenes que participaron en el partido, y que posteriormente tomaron fuerza en redes por lo delicado del caso, se observa cómo el menor amenaza a su rival con una navaja.

“Híncate, híncate, al chile, antes de que te enfierre”, señala el menor agresivo, que obliga a su rival a que le pida perdón de rodillas, por lo que ante el miedo de ser lastimado, realiza lo que le pide y le ofrece dinero para calmar el problema.

Un video circula de dos niños de 11 años peleando en #Apodaca, uno de ellos amenazando al otro con una navaja. Lo más impactante: el niño con el arma es hijo de un Policía Municipal. 😱 #Privadadominio #ViolenciaInfantil #Urgente pic.twitter.com/uHviS6Y5jb — Elcentrodigital (@Elcentro_D) December 3, 2024

Madre de menor amenazado de muerte actúa y denuncia al pequeño agresor

La madre del afectado, al enterarse de lo que había ocurrido, encontró al menor en las inmediaciones del fraccionamiento y logró desarmarlo.

“A mí me vienen a avisar los vecinos de que mi hijo fue agredido, yo no había visto todavía el video, cuando ya me muestran el video, pues yo salgo a buscar al agresor. Le quito la navaja que traía y con la cual amenazó a mi hijo y me lo traigo con el juez de barrio para pedir una unidad.

“Estamos muy preocupados por la edad que tiene que son niños de entre 12 y 13 años y el agresor tiene 11 años, es algo bien alarmante”, explicó la afectada.

Ante lo ocurrido, la madre de Keyleth decidió interponer una denuncia formal ante la Fiscalía de Apodaca por el delito de amenazas. Janet explicó que acudió a las oficinas ministeriales para presentar pruebas del incidente, incluido el video captado por los vecinos.

Tras el incidente, Keyleth pidió a las autoridades que tomen medidas para evitar que algo similar le pase a otro niño.