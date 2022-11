Este jueves 10 de noviembre inició la Navidad, por lo menos para la marca de moda francesa Christian Dior, quien ya inició la temporada navideña en Londres, presentando un espectáculo navideño en Harrods, con la estrella del tenis Emma Raducanu presidiendo el evento.

La marca propiedad de LVMH delineó la fachada de los grandes almacenes londinenses con luces, adornó la entrada con una enorme estrella y llenó los escaparates con esculturas de azúcar y mercadería.

Pietro Beccari / Dir. ejecutivo Christian Dior:

Dior se trata de soñar y soñar, Dior, es nuestro lema como empresa y creo que lo que podemos hacer, muy modestamente, es dar un momento de placer a las personas incluso en estos tiempos difíciles”.

La marca se hizo cargo por primera vez de una esquina de la clásica tienda británica de lujo en la década de 1950, informó Beccari.

La elaborada organización de las vacaciones se produce cuando el sector del lujo crece con fuerza, con lugareños adinerados y turistas adinerados que gastan en moda de diseñador a pesar de los precios altísimos.





“Realmente para Harrods somos atípicos. Nos enfocamos en las personas con un patrimonio neto muy alto, y en realidad no han sido golpeados por la crisis. Lo sentimos desesperadamente por aquellas personas que están siendo golpeadas, pero nuestro mercado se está enfocando en ese 0.1% superior del mundo y eso siempre ha sido absolutamente inelástico.”, dijo Michael Ward, director gerente de Harrods.

¡Navidad en noviembre! En Londres ya arrancó la temporada navideña.

Aún no es diciembre, pero ya arrancó la Navidad en Londres

Beccari dijo que había desafíos continuos por los cierres de tiendas y cierres de tiendas en China por el COVID, pero que todavía había “un gran apetito por el lujo”.

Dentro de la tienda, la casa de moda francesa montó una exhibición de representaciones estilo pan de jengibre de edificios de la vida de su fundador homónimo, llenándolos con exhibiciones intrincadas, abiertas al público a través de un sistema gratuito de reservas en línea.

Raducanu, quien presionó el botón que encendió las luces, comparó el evento con ir a la cancha de tenis después del anochecer.



“La Navidad pasada tuve COVID, así que esta Navidad espero que no. Estaré viajando y entrenando en la temporada baja, preparándome para la próxima temporada que comienza en Australia. Entonces, sí, estaré trabajando duro, no, estaré fuera, no estaré en casa. Nos acostumbramos cuando jugamos tenis, la vida en la gira, pero sí, no lo cambiaría.”, dijo la estrella del tenis que viajará y entrenará en preparación para la próxima temporada que comienza en Australia.