Revisar instalaciones de gas evitará fugas o explosiones: expertos

Los expertos recomiendan que revise su instalación de gas con cierta frecuencia para evitar riesgos de fugas que puedan provocar una explosión por acumulación.

De acuerdo con Susana Cazorla, analista en temas energéticos, en México no hay una cultura de revisión a instalaciones de gas, “como que nos acostumbramos a que las cosas funcionen por sí solas y no es así, a veces, movemos nosotros los tanques en casas, queremos cambiar uno y llamamos a cualquier persona que la cargue, todo esto necesita de especialistas.”

En nuestro país hay cerca de 21 millones de cilindros de gas LP, es por ello que recomiendan la vigilancia.

Los expertos recomiendan que nunca reciba un tanque maltratado o en malas condiciones, es necesario ubicarlos en espacios muy ventilados “es muy importante checar que no vengan abollados, no estén oxidados, que traigan valvula check de preferencia, es decir, que estén bien sellados a presión. Tienen que estar en una zona despejada, ventilada y a unos tres metros de cualquier fuente de calor”, señala Susana Cazorla, analista en temas energéticos.

También es necesario cuidar los tanques estacionarios, deben ser revisados cada año, y cada década, cambiarlos. Se les puede dar mantenimiento al revestimiento o pintura para que no pierda la durabilidad, pero solo una vez y al cumplir 15 años.

En el caso del gas natural, las instalaciones se deben revisar desde las tuberías, hasta las válvulas, en México hay más de 2.2 millones de usuarios.

Jorge Sandoval, Director de la Asociación Mexicana de Gas Natural señala que la norma especifica una periodicidad de cinco años para usuarios domesticos, de dos, para usuarios comerciales y cada año para usuarios industriales, sin embargo, independientemente, de esta periodicidad, las propias distribuidoras ofrecen servicios de inspección periódica.

Recuerde cada que salga de casa por más de 24 horas es necesario cerrar todas las válvulas para prevenir fugas y posibles acumulaciones de gas.

Tome nota, cuidados a su red de gas:

En tanques gas LP:

- Cada 6 meses revise su instalación

- Cada año dar mantenimiento a tanque estacionario

En cilindros:

Instalar en lugares ventilados.



Siempre de forma vertical(de pie)

Lejos de sustancias inflamables

Al comprar:

No aceptar con abolladuras

No aceptar cilindros viejos ni oxidados

No aceptar con válvulas en mal estado