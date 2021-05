¡Tal vez en 2022! México se queda sin juego de la NFL

La NFL dio a conocer este miércoles la primera parte de su calendario para la temporada 2021, en el que resalta la ausencia del partido en México por segundo año consecutivo, a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

La temporada arrancará el jueves 9 de septiembre en el Estadio Raymond James, la casa del vigente campeón, los Buccaneers de Tampa Bay, recibiendo a los Dallas Cowboys.

Esta será la primera vez que los Bucs disputarán el juego inaugural de la temporada desde 2002, luego de que conquistaron el Super Bowl XXXVII.

En la NFL, es una tradición que el campeón arranque la temporada en su casa, en una ceremonia que usualmente está llena de emoción, pues se entregan reconocimientos a las grandes figuras del campeonato, además de que se hace la develación del estandarte conmemorativo por la victoria en el Super Bowl desde lo más alto del estadio.

Esta temporada contará con un ingrediente adicional, pues por primera vez contará con un total de 18 semanas para un total de 17 juegos para cada una de las franquicias de la liga, lo que se traduce como la temporada más larga en la historia de la NFL hasta ahora.

Hasta ahora, la semana uno es la única que se ha liberado en su totalidad, y además del encuentro entre Tampa Bay y Dallas, también destacan los enfrentamientos entre los Steelers de Pittsburgh visitando a los Bills de Buffalo. Otro partido atractivo es el de los Brows de Cleveland visitando a los Chiefs de Kansas City. Además, esta primera semana de juegos contará con un enfrentamiento clásico entre los Dolphins de Miami y los Patriots de Nueva Inglaterra.

El resto del calendario se liberará a las 7:00 de la noche de este miércoles.

México no recibirá a la NFL en 2021

La pandemia de Covid-19 obligó a que la NFL descartara visitar México por segundo año consecutivo.

“Si bien actualmente las condiciones sanitarias han mejorado, aún estamos frente a un panorama incierto que nos permita asegurar que se pueda realizar el partido este año y de esta manera garantizar la mejor seguridad para nuestros aficionados y todos los asistentes al estadio”, señala un fragmento del comunicado publicado por la NFL México.

Esta será la tercera vez en cuatro años que el juego en el Estadio Azteca se cancela: primero en 2018 por las pésimas condiciones en las que se encontraba la cancha del Coloso de Santa Úrsula, en 2019 el juego se realizó sin ningún problema y finalmente en 2020 y 2021 la pandemia obligó a cancelar el partido.

En lugar de México, Londres recibirá dos encuentros en la cancha del Estadio del Tottenham Hotspur: Atlanta Falcons vs New York Jets (10 de octubre) y Jacksonville Jaguars vs Miami Dolphins (17 de octubre).

El juego de la NFL en México era uno de los dos eventos deportivos de nivel mundial que estaban programados para octubre. El otro evento es el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, que de acuerdo con la actualización más reciente de la F1 y los organizadores, publicado la semana pasada, se mantiene sin ningún movimiento para el 30 y 31 de octubre, y el 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

