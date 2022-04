Niegan amparo a García Luna para recuperar cuentas y propiedades

Un Tribunal Federal negó un amparo al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso hoy en Estados Unidos, quien buscaba recuperar sus cuentas bancarias así como tres propiedades, ante las investigaciones que se le siguen en México por enriquecimiento ilícito.

Para los magistrados, el bloqueo de las cuentas de quien fuera responsable del combate al crimen organizado entre 2006 y 2012 fue fundado y motivado, y está claramente relacionado con las investigaciones que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por un supuesto enriquecimiento irregular por más de 27 millones de pesos.

Tribunal Federal niega amparo a García Luna; valida actuación de FGR

Respecto a las propiedades aseguradas de García Luna, se concluyó desde el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México que debía rechazarse la protección de la justicia federal, pues debe garantizarse el bien social sobre el particular durante las pesquisas.

Según las indagatorias de la FGR, García Luna acumuló ingresos por más de 27 millones de pesos, que no corresponden a su ejercicio como servidor público; recursos que supuestamente sirvieron para depósitos no identificados en cuentas bancarias, a pagos no identificados en tarjetas de crédito, para la adquisición de un vehículo y, además, la adquisición de cinco bienes inmuebles, de los cuales tres se encuentran asegurados.

PROPIEDADES ASEGURADAS A GARCÍA LUNA

Las propiedades aseguradas se localizan en calle Paseo de los Cedros Número 1, colonia Paseos del Sur, alcaldía Xochimilco, (restaurante); y en calle Monte del Funiar No. 21, colonia Jardines en la Montaña, en la alcaldía Tlalpan; ambos en la Ciudad de México.

El otro de los inmuebles de García Luna está en calle Amate sin número, lotes 12 y 13 de la manzana 22, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en el municipio Jiutepec, Morelos; se trata de una mansión que abarca varios terrenos, en una privilegiada zona residencial.

INVESTIGAN A GARCÍA LUNA POR “RÁPIDO Y FURIOSO”

García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado por el fiscal del Distrito Este de Nueva York de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas.

En México se le investiga además de enriquecimiento ilícito, por su participación en el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual se introdujeron más de 2 mil armas ilegales con chip a territorio nacional, que serían vendidas a criminales para poder ser rastreadas.