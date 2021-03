Nike presenta demanda por los ‘zapatos del diablo’

Nike presentó una demanda contra el colectivo que alteró su modelo Air Max 97 para crear los “zapatos del diablo”, de acuerdo con medios internacionales.

Los “Zapatos de Satanás” salieron a la venta el lunes, como una creación del colectivo neoyorquino MSCHF junto al rapero Lil Nas X, autor del exitoso tema ‘Old Town Road’.

Los sneakers Air Max 97 de Nike fueron usados como base para este calzado, al que se añadieron el pentagrama, una cruz invertida y supuestamente también tienen una gota de sangre humana al interior de la burbuja de aire del calzado, de acuerdo con el colectivo.

“Los ‘zapatos de Satanás’ fueron producidos sin un acuerdo o autorización de Nike”, declaró un vocero de la compañía, quien una vez más, reiteró que la firma deportiva no estuvo involucrada en este proyecto.

A pesar de ello, en uno de los costados del calzado se observa la ‘palomita’ característica de la marca.

“Este modelo puede ser fuente de confusiones y expone a la marca a sufrir un posible boicot”, añade el texto.

PARTE DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA

Estos tenis fueron relacionados como parte de una polémica campaña publicitaria que el rapero de 21 años creó para pomover ‘Montero’ (Call Me By Your Name), su más reciente sencillo, pues en el video promocional el rapero aparece haciéndole un baile erótico a un personaje que simula ser el diablo.

El particular calzado fue limitado a 666 unidades, cada par cuenta con un número de serie único, además del pasaje bíblico de Lucas 10:18: ‘Vi al diablo caer del cielo’.

En referencia a esto, los tenis cuestan mil 18 dólares (20 mil 970 pesos).

Como era de esperarse, los sectores conservadores de Estados Unidos condenaron el producto y todo lo que lo rodea, catalogándolo como una “herejía” y atentado contra las “buenas costumbres cristianas”.

A todo esto, Lil Nas X sólo ha respondido con memes y videos en Tik Tok, burlándose de los sectores conservadores que lo han criticado durante los últimos días.

