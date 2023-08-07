VIDEO: Niña de 11 años pierde un brazo tras caer de motocicleta en El Oro, Ecuador

Un lamentable accidente de motocicleta ocurrió en la localidad del cantón Piñas en la provincia de El Oro en Ecuador. Una niña de 11 años perdió su brazo luego de caer de una motocicleta.

En un video que fue publicado en redes sociales en donde se hizo viral se puede observar los aterradores momentos que enfrentaron tanto la niña como el conductor de una motocicleta en calles de la provincia de El Oro en Ecuador.

La pequeña de tan solo 11 años viajaba en la motocicleta junto a otros dos menores de edad, además del hombre que conducía la unidad de transporte cuando súbitamente la menor de se cayó de la moto y su brazo izquierdo se enredó con la llanta trasera.

El conductor de la motocicleta detiene la marcha y de inmediato trata de ayudar a la pequeña de 11 años quien permanece atrapada de su brazo hasta que instantes después la mejor logra “zafarse”, pero desafortunadamente los hace sin parte de su brazo izquierdo.

🔴😭 NIÑA PERDIÓ BRAZO AL CAER DE MOTOCICLETA

Ocurrió este viernes 04 de agosto de 2023 en el cantón Piñas provincia de El Oro. pic.twitter.com/gZaBXg9Nk0 — NoticiasAlInstanteEs (@Notinstante_Es) August 6, 2023

Familia de Josselin Analia solicita ayuda económica para tratamiento médico de la niña que se accidentó en la motocicleta

Cabe señalar que justo hoy 6 de agosto, la niña accidentada cumplió los 11 años de edad pero por desgracia permanece internada en el Hospital Teófilo Dávila ubicado en la localidad de Machala. La familia de la niña se encuentra en busca de apoyo económico porque necesitan pagar los tratamientos médicos de la pequeña que se recupera lentamente.

Este lamentable accidente quedó captado por cámaras de seguridad instaladas en la localidad del cantón Piñas en la provincia de El Oro en Ecuador. En las imágenes también se puede observar los momento en los que el adulto que maneja motocicleta, viaja junto con tres menores de edad. Lo último que se supo es que la menor de 11 años, que permanece hospitalizada, fue intervenida quirúrgicamente y que sus familiares solicitan ayuda económica.

En una publicación hecha a través del Facebook se puede leer que la comunidad solita apoyo para la niña de 11 años, “Josselin Analia necesita de nuestra ayuda en este momento. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para ella. ¡Gracias por ser parte de esta causa solidaria!”