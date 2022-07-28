¿Yo, una niña, debo gestar a otro niño? Menor pide no prohibir el aborto

Addison Gardner, una niña de 12 años, pidió a los legisladores de Virginia, Estados Unidos, no aprobar una nueva medida que prohiba el aborto en el Estado, por lo que compartió un discurso que se volvió viral en redes.

“Juego voleibol en la escuela y hago atletismo. Mi educación es muy importante para mí y planeo hacer grandes cosas en la vida”, comenzó la niña de 12 años frente a los legisladores de Virginia.

La menor, quien estudia en una escuela secundaria de Buffalo, continuó con su discurso: “Si un hombre decide que soy un objeto y me hace cosas insensibles y trágicas, ¿se supone que yo, una niña, debo gestar y dar a luz a otro niño?”

“Algunos aquí dicen que están a favor de la vida, ¿qué pasa con mi vida? ¿no les importa mi vida?” Expresó Addison Gardner en su mensaje a favor del aborto.

Speakers at Wednesday’s public hearing in WV were given 45 seconds each. The youngest, 12-year-old Addison Gardner from Buffalo Middle School, gave powerful remarks against HB302.



𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐡𝐞𝐫. Vote 4 people who value 𝐡𝐞𝐫. #Vote4Democrats pic.twitter.com/vf3JW0u1fC — Justice Seeker 🗽 ☮️ ~ Keep moving forward (@tizzywoman) July 27, 2022

Mientras portaba un paliacate verde, en señal de su postura a favor de legalizar el aborto en Estados Unidos, dijo que: “¿Debo someter mi cuerpo al trauma físico del embarazo? ¿Debo sufrir las implicaciones mentales, una niña que no tenía voz en lo que se estaba haciendo con mi cuerpo?”, cuestionó.

“Algunos aquí dicen que son pro vida, entoces, ¿qué hay de mi vida? ¿mi vida no les importa? Concluyó la niña de 12 años.

Mujeres piden a legisladores no aprobar reforma contra el aborto

Además de Addison Gardner, otras 90 personas hablaron frente a los legisladores de Virginia, algunas de las mujeres narraron sus experiencias sobre violaciones y exhortaron a los funcionarios a no prohibir un derecho de las mujeres.

Las autoridades de Virginia están considerando aprobar el proyecto de Ley 302, el cual prohibirá la mayoría de los abortos, menos las emergencias médicas, embarazos ectópicos o fetos consideradod no viables por los médicos.

Ellos tras el fallo de Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade, ley que legalizaba el aborto en todo Estados Unidos.

