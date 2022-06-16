VIDEO: Niñera golpea a un niño de 3 años en Paraguay

Una niñera quedó al descubierto cuando golpeaba a un niño de tres años que cuidaba en la localidad de Encarnación, en Paraguay. La madre del menor se dio cuenta del maltrato gracias a una cámara de seguridad colocada en su casa.

Después de que la madre vio las imágenes de la supuesta niñera maltratando y golpeando al niño, denunció a la trabajadora, identificada como Miguelina Jacket, por lo que abrieron una orden de aprehensión en su contra y posteriormente fue detenida.

A través de Facebook, la madre del niño compartió el maltrato que sufrió su hijo por parte de la niñera que contrató. En su publicación escribió que sintió rabia e impotencia al ver cómo la mujer golpeaba al pequeño de tres años.

“Solía ver en las noticias el maltrato a los niños, pero nunca pensé que nosotros pasaríamos por esto, siento rabia e impotencia al ver maltratando a mi hijo, no le deseo nunca a nadie”, compartió la cuenta de Báez Daniela.

La mujer añadió que su hijo apenas tiene tres años de edad, y recomendó a las personas elegir mejor a las niñeras que cuidarán a sus hijos para que no sucedan más casos de maltrato a niños en Paraguay.

“Es una pobre criatura indefensa de tan solo tres añitos, sin poder decir nada… Sepan elegir a las personas que trabajan con ustedes y más aún tratándose de sus hijos. Lastimosamente hoy nos tocó a nosotros. Ni una más”.

Niñera maltrata a un niño de 3 años en Paraguay

En las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la casa, se observó a la mujer en la cocina, de pronto empujó al niño al suelo y comenzó a golpearlo en la cara. Segundos después, el pequeño intentó levantarse, pero la niñera lo volvió a jalar.

Sin permitir que el menor se levantara del suelo, la niñera tomó un cinturón y le pagó en varias ocasiones con él, incluso una vez que el niño se puso de pie, la mujer le soltó un cinturonazo que lo vuelvió tirar. En todo momento se escuchó el llanto del pequeño.

La madre del pequeño compartió las imágenes de la agresión de la niñera con la intención de que se haga justicia.

