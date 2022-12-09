Identifican al “niño en la caja” 65 años después de su asesinato

Es una historia de un asesinato que se remonta al 25 de febrero de 1957, cuando fue encontrado en una zona boscosa del noreste de Filadelfia el cuerpo sin vida de un niño envuelto en una manta y metido dentro de una caja de cartón.

Desde entonces, la identidad del niño, las causas y los responsables de su asesinato se convirtieron en un misterio. Se le conoció desde entonces, como el caso del "niño en la caja" y en la investigación por asesinato sin resolver más antigua de la ciudad.

Después de 65 años, las autoridades informaron que el niño fue identificado gracias al trabajo de un detective y a la tecnología avanzada de ADN. Se trata de Joseph Augustus Zarelli, de cuatro años. De acuerdo con los registros forenses, el "niño en la caja" tenía varios moretones en el cuerpo y le habían cortado y peinado el cabello con brusquedad. Además, pesaba solo 13 kilos y parecía estar desnutrido.

La policía dijo que el niño presentaba signos de trauma y que en su muy corta vida era evidente que experimentó horrores a los que nadie debería estar sujeto. Agregó que la identificación del "niño en la caja" no es el fin de la investigación, sino el comienzo, y que esperan a tener más pistas para resolver el caso.

Danielle Outlaw, Comisionada de la Policía de Filadelfia:

Esta es una investigación de asesinato todavía activa y necesitamos la ayuda del público para completar la historia de vida de este niño.

El cuerpo del niño permaneció intacto en un sepulcro hasta 1998, cuando fue exhumado y se le practicaron pruebas de ADN, que eran relativamente nuevas, pero éstas no arrojaron pistas. El cuerpo fue enterrado nuevamente en el cementerio Ivy Hill y en 2019 se hizo una nueva exhumación y se practicaron técnicas forenses más modernas, así como pruebas genealógicas de ADN que permitieron identificar a posibles parientes hasta llegar a identificar a los padres.

Por el momento no hay respuestas sobre la identidad de los padres y él o los responsables del asesinato del niño. Sin emabargo, la policía admite que tienen sospechas de quién podría ser el responsable, pero se abstuvo de dar detalles porque se trata de una investigación en curso. Dijo que es posible que nunca se haga un arresto o una identificación, pero se hará todo lo posible para intentarlo. Las autoridades ofrecen una recompensa de 20.000 dólares por información que conduzca a un arresto y una condena en este caso.

