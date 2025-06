Contenedor de metal cae sobre auto en Uruguay: la conductora sobrevivió sin un rasguño

Después de fuertes vientos que han afectado la ciudad de Montevideo, en Uruguay, una mujer volvió a nacer luego de que un enorme contenedor de metal cayera encima de su auto y resultara ilesa.

Se trata de María Eugenia, quien llegaba al centro comercial de Punta Carretas en la capital uruguaya, donde sucedió el accidente este lunes 23 de junio de 2025, donde un contenedor fue empujado por el viento.

Así pasó el accidente con el contenedor encima de un auto en Uruguay

El incidente se produjo en el acceso de la plaza comercial en Montevideo, donde había dos contenedores ubicados cerca del estacionamiento. El más ligero, un módulo para congelar mercancías, fue movido violentamente por el viento y terminó volcando sobre el vehículo de María Eugenia.

La conductora relató con sinceridad lo ocurrido: “Como todo mundo me dice, volví a nacer, literal… no atiné a nada porque de repente sentí un golpe y algo se me vino encima y me aplastó. No veía nada, el vidrio se rompió y quedé atrapada dentro del contenedor.”

Un contenedor cayó sobre un auto que ingresaba al estacionamiento del Punta Carretas Shopping por la entrada de la calle Víctor Soliño, en medio de los fuertes vientos registrados este lunes en parte del país. Escuchamos el testimonio de María Eugenia, la conductora del vehículo. pic.twitter.com/xTO77nkyZA — Telenoche (@TelenocheUy) June 24, 2025

Trabajadores de la zona ayudaron a la conductora atrapada

María Eugenia recordó la desesperación del momento: “No podía salir, estaba todo tapado, cuando vi que había un poco de luz”. Afortunadamente, antes de que llegaran los bomberos, algunos trabajadores que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente a auxiliarla. Ellos ayudaron a levantar parcialmente el contenedor para que ella pudiera abrir la puerta del vehículo y salir sana y salva.

Para sorpresa de todos, María Eugenia logró sobrevivir prácticamente ilesa, con sólo un leve golpe que fue atendido por los médicos. “Increíblemente no me hice nada”, afirmó la conductora. A pesar de los daños visibles en el auto, el vehículo aún estaba en condiciones para circular de nuevo.