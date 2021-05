¡Se busca! Niño hace dibujo para encontrar a su perro

El amor e inocencia de este niño es tan grande que hizo un dibujo de su perro extraviado en calles de Pachuca, Hidalgo. La imagen ya ha sido compartida en varias páginas y grupos de Facebook a fin de ayudarlo a encontrar a su mejor amigo peludo.

Alejandro Elías, de 6 años, explica en su dibujo que el perro perdido se llama “Jerry”, es de color blanco con negro y de talla pequeña. También comparte el número 77 15 25 35 58 para aquella persona que quiera brindarle cualquier información para recuperar a su mejor amigo.

El niño también llamó la atención porque en el dibujo, que realizó sobre una hoja de papel, se le ve llorando y expresando cuanto lo extraña.

“Jerry” desapareció el pasado 22 de mayo en la calle Prolongación 24 de octubre, colonia San Antonio el Desmonte, del municipio hidalguense.

Buscar al perro con un dibujo fue iniciativa del niño

De acuerdo con medios locales, la madre de Alejandro, Miriam Rodríguez, contó que la iniciativa por encontrarlo de esta manera nació por él mismo, pese a que ambos padres ya lo buscaban en las calles cercanas a su hogar. Por ello, al ver el dibujo decidieron pegarlo en una tienda cercana al lugar donde viven.

“Al ver que mi hijo hizo el dibujo, me di cuenta de su inocencia y el amor verdadero que siente por ‘Jerry’ a pesar de solo haberlo tenido por un mes. Sus lágrimas me partieron el alma y no dudé en apoyar su idea de llevar el dibujo a la tienda más cercana”, relató la mamá.

Datos del INEGI apuntan que México ocupa uno de los primeros lugares con perros y gatos en situación de calle con 23 millones. Hasta 2019, siete de cada 10 no tenían un hogar, mientras que en Hidalgo alrededor de un millón 200 mil no tienen un hogar.

Asimismo, informó que es el tercer país del mundo con más animales de compañía maltratados, reportándose más de 60 mil muertes por esta causa.

