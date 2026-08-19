No solo es el “Tío Lako” y el CJNG: Mapa de cárteles que operan en Michoacán

Esta no ha sido una mañana normal en Michoacán luego de que a primeras horas de este miércoles se presentaran bloqueos en distintos puntos del estado; horas más tarde se dio a conocer sobre la captura de 9 integrantes del CJNG (a cargo de el "Tío Lako") de esa localidad, pero no es el único cártel que tiene su lugar, aquí te deslogsamos quiénes más tienen presencia.

Entre los detenidos de hoy se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y la pareja sentimental de Heraclio “N”, “Tío Lako”, respectivamente; este último, jefe regional de esta organización delictiva en los estados de Michoacán y Jalisco; también se le señala como responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Cárteles que operan en Michoacán aparte del CJNG

De acuerdo con InSight Crime, el estado de Michoacán converge entre la confrontación del Cártel jalisco Nueva Generación y una coalición conocida como Cárteles Unidos (CU).

Mientras el CJNG busca expandir su control territorial desde Jalisco hacia la región de Tierra Caliente, los grupos locales han formado una alianza para frenar este avance y defender sus economías ilícitas regionales.

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia en Michoacán, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron en nueve integrantes de una organización delictiva.



Entre ellos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja… pic.twitter.com/Cf78qQUNm5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 19, 2026

A diferencia del CJNG, Cárteles Unidos (CU) no es una organización con una estructura única o jerárquica, sino una alianza con redes criminales independientes donde se ha integradopor facciones como el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Los Reyes, los Blancos de Troya, así como remanentes de los Caballeros Templarios y grupos disidentes de la Familia Michoacana.

Entre reacomodos y rupturas, la composición de CU se ha ido moldeando conforme pasa el tiempo. Un ejemplo relevante es la salida de Los Viagras, quienes formaron parte importante de la coalición durante años pero se separaron de ella hacia 2026 tras acercarse y aliarse con el CJNG, algo que bien podría ser el reflejo de un acto de supervivencia de este grupo o grupos locales para mantener su influencia en ese territorio frente a la mayor capacidad financiera y militar del CJNG.

Zonas de disputa en Michoacán entre el CJNG y CU

Municipios como Tepalcatepec y Aguililla se han convertido en puntos estratégicos y zonas de intensa disputa, dada su importancia como corredores para el narcotráfico y su cercanía con el puerto de Lázaro Cárdenas, clave para la recepción de precursores químicos.

#LoÚltimo | Se reporta que el narcotraficante conocido como 'Tío Lako', compadre del Mencho, era a quien iban a capturar en #Michoacán; algunas versiones indican que habría escapado aunque detuvieron a algunos de su célula. pic.twitter.com/tRnVavaL2E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

A pesar de la presión del CJNG, la ventaja estratégica de los grupos locales al conocer el terreno y las dinámicas sociales les ha permitido mantener una resistencia prolongada en el estado.

