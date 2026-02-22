Así fue como murió Nemesio Rubén Oseguera, alias “El Mencho”

Las autoridades federales realizaron un operativo con el fin de detener a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, después de su detención, murió. Así fue abatido tras enfrentamiento.

Golpe al narcotráfico: Muere "El Mencho", líder del CJNG, tras operativo en Tapalpa

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que durante el operativo en el municipio de Tapalpa, el personal federal fue atacado, por lo que los militares repelieron la agresión. Tras ello, cuatro integrantes del CJNG murieron, mientras que otros tres quedaron heridos de gravedad.

No obstante, en su traslado vía aérea a la Ciudad de México, los lesionados fallecieron. Entre las personas heridas de gravedad está Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Arde el país y cae una era del narco: La historia de “El Mencho”, el fundador del CJNG

Los detalles del enfrentamiento: Fuerzas Especiales y apoyo de EE. UU.

El operativo fue realizado por personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Además, en la realización de la operación, las autoridades federales contaron con información complementaria por parte de las autoridades de Estados Unidos, “en el marco de coordinación y cooperación bilateral”.

La Defensa añadió que tres elementos de la institución resultaron heridos durante el operativo. Destacó que fueron trasladados a hospitales de la CDMX para su atención médica de urgencia.

El operativo en la región dejó otros dos detenidos integrantes del CJNG, así como el aseguramiento de armas de fuego y vehículos blindados, entre los que están lanzacohetes para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Suspensión de clases y eventos en Jalisco: ¿Qué pasará este lunes 23 de febrero?

Tras el operativo, ocurrieron varios narcobloqueos en diversas entidades, como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero y Zacatecas, entre otros.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ordenó la cancelación de clases en escuelas de todos los niveles para el lunes 23 de febrero de 2026, así como la suspensión de eventos masivos, como el concierto de Kali Uchis en Guadalajara.

La Defensa señaló que ya concentra elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército mexicano en el centro del país y en estados cercanos a Jalisco con el fin de reforzar la seguridad.