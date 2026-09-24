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No solo habrá lluvias hoy: Estos son los estados de México que registrarán hasta 40 grados de calor este jueves

Se pensaría que con el paso del huracán “Polo” y otros fenómenos solo habría lluvias este jueves 24 de septiembre en México, lo cual es erróneo pues habrá estados con hasta 40 grados de calor: ¿cuáles son?

No solo habrá lluvias hoy: Estos son los estados de México que registrarán hasta 40 grados de calor este jueves
¿Dónde va a hacer calor hoy?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

Aunque en varias regiones del país las lluvias estarán muy intensas por la presencia del huracán "Polo", el sol tampoco va a dar tregua con el calor en otras partes de México. Una fenómeno meteorológico en la atmósfera está provocando que las temperaturas se eleven hasta los 40 grados en zonas del norte, Golfo de México y la península de Yucatán.

¿Qué está provocando tanto calor y en qué estados de México van a necesitar aunque sea un ventilador?

¿Qué está provocando el calor en México?

Una circulación anticiclónica en la atmósfera es el fenómeno responsable de mantener el ambiente de caluroso a muy caluroso en varias zonas del territorio mexicano. Este sistema atrapa el calor y reduce la nubosidad en los estados del norte, las partes del Golfo de México y la península de Yucatán, como ya se dijo anteriormente.

Estados que tendrán entre 35 y 40 grados

La lista de los estados donde se esperan las temperaturas más sofocantes incluye a gran parte del país. Los zonas donde el termómetro se ubicará entre los 35 y 40 °C son:

  • Norte y Noroeste: Baja California, noreste, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, noreste y suroeste, Durango, oeste, Coahuila, norte y suroeste, y Nuevo León, norte y este.
  • Pacífico: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
  • Golfo y Sureste: Tamaulipas, Chiapas, norte, Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿Dónde habrá ambiente caluroso de 30 a 35 grados?

Además del calor extremo, hay otras regiones del centro y oriente del país donde las temperaturas máximas se mantendrán en un rango de entre 30 y 35 °C a lo largo de este jueves:

  • Zacatecas, sur
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo , noreste
  • Morelos
  • Puebla, norte y suroeste
  • Veracruz
  • Quintana Roo

En México hay lluvia y calor

A pesar de que el calor estará presente en la mayoría de los estados ya mencionados, la presencia de humedad y otros sistemas meteorológicos mantendrán la probabilidad de lluvias aisladas y chubascos en diferentes puntos del país, por lo que el ambiente sofocante predominará antes de las precipitaciones.

Recomendaciones ante el termómetro elevado

Las autoridades meteorológicas aconsejan evitar la exposición por mucho tiempo al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños y adultos mayores, para evitar un golpe de calor.

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