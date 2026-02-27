¡Calor infernal! Estos son los efectos de la circulación anticiclónica en México

Una circulación anticiclónica se mantiene sobre gran parte del país, generando tiempo estable, escasa nubosidad y un aumento significativo en las temperaturas. ¿Pero qué es lo que provoca este fenómeno en el clima?

Estos son los efectos de la circulación anticiclónica en México

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que la circulación anticiclónica es un sistema de alta presión que influye directamente en el aumento de temperaturas y en la estabilidad atmosférica en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, este fenómeno se caracteriza por la subsidencia, es decir, el descenso del aire desde niveles medios y altos de la atmósfera hacia la superficie.

Este proceso genera calentamiento adiabático, reduce la humedad e inhibe la formación de nubes, lo que permite una mayor radiación solar y favorece un ambiente caluroso y seco.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.⤵️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/HNjf09lE6t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 26, 2026

Los expertos señalan que cuando la circulación anticiclónica persiste durante varios días, puede intensificar las olas de calor, debido a la acumulación progresiva de energía térmica en superficie.

Además, la estabilidad atmosférica limita la dispersión de contaminantes, lo que puede agravar la calidad del aire en zonas urbanas como el Valle de México.