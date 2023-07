¿Miedo a perder tu celular? Podrías tener Nomofobia

El miedo a las arañas, a los ratones, a las alturas o a los lugares cerrados ya no son las fobias más comunes; una nueva fobia afecta a las generaciones actuales: se trata del miedo a perder, olvidar o a que nos roben el teléfono celular y se conoce como nomofobia.

Esta nomofobia incluye el miedo a estar incomunicado por falta de Internet. Se trata de una fobia reciente, surgida en el año 2009 y se explica debido al auge de los teléfonos inteligentes, que ahora son más accesibles, y también a la popularidad de las redes sociales, en las que diariamente interactúan millones de personas en todo el planeta..

La nomofobia tiene una explicación: hoy en día, los teléfonos celulares se han vuelto imprescindibles en el mundo laboral y en el ámbito estudiantil.

Además de las redes sociales, los utilizamos prácticamente para todo: operaciones bancarias, trámites, juegos, archivo fotográfico, búsquedas en internet, servicio de taxis de aplicación, compra de alimentos y de todo tipo de productos, etcétera.

La nomofobia es más frecuente en personas de 13 a 35 años, que son quienes más utilizan el móvil. Según la Asociación Psicoanalítica Mexicana, más del 30 por ciento de los mexicanos podrían padecerla.

Este miedo irracional no solo incluye el perder el teléfono celular, también a quedarnos sin batería, señal o saldo.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU reveló que en 2022, cerca de cada tres cuartas de la población mundial de 10 años o más, tenía teléfono celular. Además, estos aparatos son la herramienta más común utilizada por la población para el acceso a Internet.

La UIT también dio a conocer que 80 por ciento de los seres humanos tiene cobertura móvil en el mundo; cerca del 50 por ciento es usuario de Internet y tiene computadora con internet en casa.

¿Cómo saber si tengo nomofobia?

Cuidar nuestro teléfono celular porque representa una herramienta imprescindible en nuestras vidas, no significa que debamos vivir angustiados ni atados a este aparato. Si te identificas con alguna de estas conductas es posible que tengas nomofobia:

No soltar el teléfono cuando vas en la calle

Mirar la pantalla cada minuto para ver si hay algún mensaje o comentario en redes

No ir a lugares donde sabes que no habrá señal

Padecer insomnio por estar viendo tus redes sociales

Nunca apagar el teléfono

Angustiarte porque se pueda descargar, aunque tengas más del 50 por ciento de batería