Investigador mexicano es galardonado por Harvard con el premio Derek Bok 2020

El joven mexicano de tan sólo 26 años ha sido reconocido por una de las escuelas más prestigiadas de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard le ha otorgado el premio Derek Bok 2020, el cual es entregado anualmente a tres investigadores destacados por su servicio público.

Ha sido en esta ocasión que Andrew Almazán Anaya, un mexicano nacido en la Ciudad de México, ha tenido el honor de recibir este premio; la decana Asociada de Estudiantes de la División de Educación, Shirley Greene, ha reconocido la labor del joven, quien se ha enfocado en los derechos humanos de los niños con capacidades especiales y el impulso de una nueva ley de inclusión para niños superdotados.

Almazán Anaya ha sido destacado por su trabajo en materia al diagnóstico de niños genios, quien ha logrado identificar a más de diez mil infantes en tan sólo diez años.

La decana agregó que el mexicano logró completar su posgrado en Psicología en un idioma extranjero que se relaciona con la investigación realizada para su tesis de maestría, misma que se enfocó en cómo el aprendizaje de una segunda lengua en grados de educación primaria, aumentan los niveles de inteligencia verbal en la vida adulta.

Shirley destacó que los graduados de este año ejemplifican el impacto que los graduados de Harvard School continúan teniendo en su comunidad.

Andrew Almazán Anaya nació en la capital del país en 1994, desde que era muy pequeño mostró su gran interés en temas científicos y culturales. A los 12 años ingresó a la universidad y es conocido como “el niño genio mexicano”.

En la actualidad, el joven que no pasa de los 26 años cuenta con un total de 8 títulos universitarios otorgados por escuelas de prestigio, tales como Harvad y Yale, entre estos están: Médico Cirujano con Honores, por la Universidad Panamericana, PhD Doctorado en Innovación Educativa, por el ITESM, Master in Psychology Candidate, Harvard University, Master in Advanced Management, Yale University, Master in Educational Psychology of Gifted, University of Connecticut, Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo, por el ITESM, Licenciado en Psicología, por la Universidad del Valle de México.

También obtuvo un Certificado en Educación Diferenciada de la Universidad de Harvard y es experto en la detección y atención de niños con trastorno por déficit de atención y TDAH en la Escuela de Medicina de Harvard.