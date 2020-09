Derrumbe de edificio en la India; al menos 20 muertos

BHIWANDI BLDNG COLLAPSE: update 7

🔶@NDRFHQ teams on site

🔶More bodies extracted

🔶More likely under debris

🔶So far 18 dead extracted

🔶20 rescued live

🔶Ops continue

Deep condolences of #NDRF to deceased's families