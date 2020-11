Brasil autoriza reiniciar pruebas de la vacuna Johnson & Johnson contra Covid-19

Os estudos clínicos com a vacina Ad26COVS2.S contra a Covid-19 do laboratório Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. já podem ser retomados. A Anvisa autorizou, nesta terça-feira (3/11), que o laboratório prossiga com a pesquisa.

