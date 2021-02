¡BTS sigue haciendo historia! Serán la primera agrupación coreana en grabar álbum Unplugged

BTS sigue haciendo historia, ya que esta ocasión se confirmó que será la primera agrupación de Corea del Sur en grabar un álbum en el formato de MTV Unplugged.

La boy band, que saltó a la fama gracias al alcance global del K-Pop, presentará su álbum en formato acústico el próximo 24 de febrero, tanto en forma física como en plataformas de streaming.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el álbum se encuentra en fase de post producción, por lo que faltan detalles mínimos para conocer las nuevas versiones de sus canciones.

Gracias a ésto, los intérpretes de ‘Dynamite’ continúan en su cruzada global por la conquista de la música, que ya los llevó a ser nominados a los Premios Grammy, además de que también pasaron a la historia como la primera agrupación coreana, junto con BLACKPINK, en presentarse en un festival Coachella, uno de los más importantes del planeta.

Hasta ahora, se desconoce cuáles serán las canciones que formarán parte del álbum acústico de la boy band coreana. También se desconoce si la producción tendrá un título especial o si simplemente se identificará como MTV Unplugged.

EL HONOR DE UN UNPLUGGED

Ser considerado para la grabación de un MTV Unplugged es un reconocimiento a la trayectoria artística de una banda o un músico.

A nivel internacional, Nirvana, Foo Fighters y Eric Clapton son considerados como algunos de los autores de los conciertos acústicos más recordados, con versiones que pasaron a la historia de temas como ‘Come As You Are’, ‘Layla’, ‘Tears In Heaven’, entre otros.

Recientemente el honor recayó en el polémico Liam Gallagher, quien interpretó algunos de sus temas en solitario como ‘Once’ y ‘Gone’, junto a algunos de los temas más recordados de su etapa con Oasis como ‘Champagne Supernova’ y ‘Stand By Me’.

En Latinoamérica, el Unplugged ha sido realizado por agrupaciones de todos los géneros, desde Soda Stereo hasta Los Tigres del Norte.

Del rock mexicano han participado bandas como Molotov, Fobia y Café Tacvba, que hasta ahora ostenta el envidiable récord de ser la única banda que ha grabado dos álbumes Unplugged en su historia: ‘MTV Unplugged’ (1996) y ‘Un Segundo’ (2019).