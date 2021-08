Buscan un nuevo puesto para El Chacho en Sonora

Nogales, Son.- Buscan un nuevo puesto para El Chacho y la familia está de pie pese a la adversidad tras las inundaciones de hace una semana.

El día de los hechos, la carreta fue arrastrada durante la crecida del arroyo. María Luisa Galaviz, propietaria del puesto, relata la historia que hay detrás de lo que parece ser una simple estructura, pues se encontraba una fuente de empleo de la cual dependía una familia.

TE PUEDE INTERESAR: Clima en México 4 de agosto: Siguen las lluvias fuertes en el país

María Luis cuenta que en cuestión de minutos, la fuertes precipitaciones del miércoles 28 de julio dejaron sin empleo a su nieto, quien trabajaba en esta carreta vendiendo burritos, tortas y tacos, y que por fortuna no se encontraba trabajando al momento de la crecida del arroyo.

Pierden uno de los negocios más emblemáticos de la zona

“Nunca en los 26 años que tengo viviendo aquí no se había visto ese caso, entonces se subió el agua y vimos que la levantó y se la llevó. Mi nieto se quedó sin su carreta y sin su trabajo pero aquí estamos"; comentó la propietaria de El Chacho.



Después de ser arrollado varios metros, el negocio familiar quedó inservible. Se trata del puesto que ofrecía los mejores tacos y tortas de la 5 de Febrero en Nogales.

La pérdida material del comercio fue total, pues las aguas del caudal se llevaron instrumentos y utensilios de cocina, estufa, entre otros artículos.



La familia de María, al ver las condiciones en las que quedó la carreta, decidió vender lo poco que quedaba a la recicladora.

Buscan un nuevo puesto para vender sus productor

Asimismo, compartió que hace 13 años en Nogales se registró otra lluvia torrencial y uno de sus hijos estuvo al borde de la muerte al estar frente a frente con las aguas bravas de este mismo arroyo.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan un sismo magnitud 4.9 en Boca del Río; descartan un tsunami

“En esa ocasión se iba a llevar a un hijo mío junto con la camioneta, pero gracias a Dios que no perdió el control, salió y logró salvarse. Veíamos cómo las olas lo tapaban hasta la cabina, pero gracias a Dios que seguramente no le tocaba por eso no pasó nada grave"; cuenta la señora María.

A pesar de haber perdido todo con los estragos de las lluvias, doña María a sus 76 años sigue con el entusiasmo de continuar trabajando día a día y volver a tener otra carreta de tortas y tacos para su nieto.