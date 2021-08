Clima en México 4 de agosto: Siguen las lluvias fuertes en el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua anunció el pronóstico del clima en México para este miércoles 4 de agosto, el cual prevé que continúen las lluvias muy fuertes en diferentes estados del norte, centro y sureste del país.

El pronóstico del clima en México especificó que la onda tropical 17, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias intensas en Durango y Sinaloa; muy fuertes en Sonora, Nayarit, Zacatecas, Edomex y CDMX, así como fuertes en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Por otra parte, la onda tropical 18 recorrerá el sureste, oriente, sur y centro de México, originando un clima con lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre esas regiones, así como tormentas intensas en Oaxaca y Guerrero.

También se espera un clima de caluroso a muy caluroso sobre gran parte de México para este 4 de agosto, con temperaturas máximas de 40° C a 45° C en el noroeste de Sonora, mientras que el norte de Baja California podría superar los 45° C.

Clima CDMX: Chubascos para este 4 de agosto

En la Ciudad de México se espera un clima con intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes para este miércoles 4 de agosto.

En la Ciudad de México se esperan temperaturas máximas de 22 a 24° C y mínimas de 13 a 15°C. En el Edomex serán de 18 a 20° C y la mínima de 7 a 9° C.

Clima Nuevo León: Lluvias muy fuertes y formación de torbellinos

En estados del norte de México como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Sinaloa se espera un clima con lluvias fuertes y muy fuertes para este 4 de agosto.

Habrá un clima fresco por la mañana y caluroso por la tarde, viento de componente este de 15 a 30 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León.

Clima Quintana Roo: Se desplaza la onda tropical 18

La onda tropical 18 se desplazará por la Península de Yucatán originando un clima con lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, así como intervalos de chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También habrá un clima de templado a cálido por la mañana y caluroso por la tarde. Viento del este y sureste de 10 a 25 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en la región.

