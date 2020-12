Academia Argentina de Letras sale en defensa de Edinson Cavani, a quien se investiga por racismo

En noviembre pasado, luego de la victoria del Manchester United ante el Southampton, el delantero uruguayo Edinson Cavani publicó en sus redes sociales un mensaje agradeciendo a un amigo que lo felicitó tras la victoria: “Gracias, negrito”, fueron las palabras del charrúa.

Debido a ello, la Federación Inglesa (FA) comenzó una investigación contra el delantero por posibles actos racistas; sin embargo, Cavani argumentó que jamás buscó herir a nadie y que él no veía lo que dijo como algo racista, pero aún así borró el mensaje de sus redes y pidió perdón.

“El mensaje que publiqué después del partido del domingo tenía la intención de ser un saludo afectuoso para un amigo (...) Lo último que quería hacer era ofender a alguien, me opongo completamente al racismo y eliminé el mensaje en cuanto se me explicó que puede interpretarse de manera diferente. Me gustaría disculparme sinceramente por esto”, publicó el ‘Matador’ en su cuenta de Instagram.

Ahora, la Academia Argentina de Letras ha salido a defender a Cavani, argumentando que en el contexto que utilizó la palabra y en la cultura sudamericana, no se trata de un acto racista; es más, el organismo incluso consideró que la FA debería pedirle perdón al uruguayo.

“Cualquier usuario de nuestra lengua en esta parte del mundo entiende que esa palabra, utilizada en el contexto que ha dado lugar a la medida punitiva, posee un claro sentido afectivo, por completo exento de cualquier matiz discriminador o racista”, aseguró José Luis Moure, vicepresidente de la institución.

“Negro, gra. (Coloquial). Tratamiento de confianza que reemplaza al nombre de pila y que se usa para llamar, pedir atención o dirigir la palabra (...) Se pide la presentación de las correspondientes excusas por haberse afectado su buen nombre de manera infundada”, continuó la Academia.

El mensaje de la Academia Argentina de Letras llega luego de que un reconocido profesor de una universidad danesa asegurara que ‘el mensaje de Cavani no fue racista, en cambio, el asumir que sus palabras fueron racistas, sí es racista’. La FA aún continúa su investigación sobre lo ocurrido con el delantero del Manchester United.

En 2011, el delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido 8 juegos por, en un contexto totalmente diferente, haber llamado “negro” a Patrice Evra. En 2019, Bernardo Silva comparó a su compañero Benjamin Mendy con un Conguito (una mascota de una marca de chocolates) y fue multado con 50 mil libras por lo que la FA consideró ‘actos racistas’ a pesar de que el mismo Mendy estuvo de acuerdo con los tuits de Silva.