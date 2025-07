El paso indispensable para pedir la reposición si se te perdió tu visa americana

Si eres ciudadano mexicano y perdiste tu visa americana en 2025, debes saber que no existe un trámite de reposición como tal, sino que el proceso implica presentar una nueva solicitud de visa. Esto significa que tendrás que iniciar el procedimiento desde cero, como si fuera la primera vez que la solicitas.

¿Qué tengo que hacer si perdí mi visa americana?

El primer paso recomendado es reportar la pérdida o robo del documento a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Aunque no es obligatorio, es útil para evitar un posible uso indebido si tu visa fue robada o extraviada en circunstancias poco claras.

Después, deberás completar el formulario DS-160, el cual es obligatorio para todas las solicitudes de visas de no inmigrante. Este formulario se llena en línea y requiere información personal, laboral y del motivo de tu viaje.

Posteriormente, tendrás que pagar la tarifa de solicitud, agendar una cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), y si es necesario, también asistir a una entrevista consular. Como la visa anterior se perdió, en la mayoría de los casos sí se requerirá entrevista, incluso si anteriormente estabas exento de ella.

¿Cuánto cuesta la reposición de la visa de turista?

El precio para solicitar nuevamente una visa de turista tipo B1/B2 en 2025 es de 185 dólares estadounidenses, que equivale aproximadamente a 3,700 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio vigente. Si la solicitud es para un menor de 15 años, el costo es de 15 dólares, es decir, unos 300 pesos mexicanos.

Este pago debe realizarse antes de poder agendar tu cita y es no reembolsable y no transferible, incluso si no asistes o tu solicitud es rechazada.

¿Cuánto tarda la reposición de la visa americana?

Actualmente, los tiempos de espera en 2025 se han reducido significativamente en comparación con años anteriores. Una vez que acudes a tu cita en el CAS y realizas la entrevista (si aplica), el proceso puede demorar entre 8 y 10 semanas hasta que tu nueva visa sea entregada.

En algunos casos, si se trata de una renovación sin entrevista, el trámite puede ser más ágil. Sin embargo, si perdiste tu visa, la entrevista suele ser obligatoria, lo cual puede extender el plazo.

Documentación requerida para el trámite

Para completar el proceso necesitarás: tu pasaporte vigente, la confirmación del formulario DS-160, el comprobante de pago, y cualquier documento adicional que respalde el motivo de tu viaje, como comprobantes de empleo, estudios, ingresos o lazos familiares.