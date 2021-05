Cientos protestan en Argentina contra nuevo confinamiento por COVID

Las refriegas estallaron entre los manifestantes y la policía en Argentina cuando miles de personas salieron a las calles de varias ciudades para protestar por las nuevas medidas de confinamiento mientras los casos diarios de COVID-19 aumentaron a niveles récord.

En Rosario, al noreste de Argentina, la policía se enfrentó a manifestantes y arrestó a 10 personas.

NO LLORES ARGENTINA, TE VAMOS A RECUPERAR!!!! pic.twitter.com/gH6IQcnYw0 — mimi (@ilusion015) May 25, 2021

Se niegan a aceptar otro confinamiento

En Buenos Aires, la capital de Argentina, miles de personas se reunieron en el Monumento al Obelisco, agitaron banderas y golpearon ollas y sartenes para protestar por el manejo de Alberto Fernández de la pandemia de coronavirus.

Soledad Poncio, una de las manifestantes, dijo: “No puede ser que en este país, la única solución posible sea un bloqueo. La gente no puede trabajar y no puede poner pan en la mesa. Aquí, se han robado las vacunas; Se ha pagado la comida cara. No han aumentado el número de camas hospitalarias. La gente se está muriendo porque no hay camas. No han hecho nada.”

En Argentina protestan contra nuevo confinamiento por COVID.

Gobierno endureció medidas de confinamiento

Argentina endureció las medidas de bloqueo pandémico para combatir una segunda ola severa de COVID-19. Las medidas estrictas incluyen cierres de escuelas y comercios no esenciales y la prohibición de eventos sociales, religiosos y deportivos en la nación de 45 millones de personas.





Las restricciones se producen cuando el gobierno acelera una campaña de vacunación que se ha retrasado en los ambiciosos planes iniciales. Hasta ahora, solo el 4,7% de la población ha sido completamente inoculada y el 18,4% ha recibido al menos una dosis.

Raquel Barrera, otra de las manifestantes, se dijo cansada de la situación: “No nos dejan trabajar; no compran vacunas, tenemos más de 75 mil muertos. ¿Qué quieren esperar? Que la gente salga a comer de la basura como ya está pasando. Estamos cansados del encierro, queremos trabajar y sabemos cuidarnos. Somos adultos.”

En Argentina protestan contra nuevo confinamiento por COVID.

Los casos diarios y las muertes han batido récords durante la última semana. El total de infecciones asciende a unos 3,56 millones, lo que sitúa al país por delante de Brasil, el país más afectado, en términos per cápita y ha llevado a las unidades de cuidados intensivos hospitalarios a casi la saturación. Ha habido 74 mil 480 muertes confirmadas.