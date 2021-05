Claman justicia por el feminicidio de Monse en Veracruz

Veracruz, Ver.- Al grito de justicia para Monse, mujeres, hombres y niños se manifestaron para que su voz sea escuchada y sea detenido el responsable del feminicidio.

“Monse no murió, Marlon la mató"

Fue el 23 de abril cuando Monserrat Bendimes Roldán murió en un hospital de Boca del Río, Veracruz, luego de permanecer seis días internada por los golpes que presuntamente le propinó su expareja una semana antes.

La joven de 20 años fue agredida por su novio Marlon “N” y hasta el momento está prófugo de las autoridades.

Ahora, familiares y amigos acompañados de la sociedad veracruzana, nuevamente salieron a las calles a exigir justicia. Con fotografías de Monse pidieron que no quede impune el crimen.

Sin resultados a diez días de su deceso

En entrevista para Azteca Noticias, Luis Bendimes, tío de Monse, comentó: “Esta es una manifestación del pueblo que pide justicia, clama justicia, no solo por Monse, por todas las mujeres de Veracruz y del mundo entero porque ya no queremos una menos, queremos que todas estén cuidadas. Aquí está mi familia presente, los amigos, los compañeros de Monse, los vecinos, la gente, la población y algunas asociaciones de lucha contra el feminicidio”.

Quienes conocieron a Monse y quienes no, se unieron en un mismo grito: “Monse no murió, Marlon la mató; Monse no murió, Marlon la mató".

En tanto, agentes de la Policía Ministerial realizaron cateos en propiedades de la familia de Marlon “N” y fueron recibidos por el padre del presunto agresor. Él recibió la orden de cateo, le habló a su abogado y permitió el acceso de los ministeriales.

Confían en que la justicia llegará

Ante estos hechos, la familia de Monserrat Bendimes Roldán nuevamente pidieron que entreguen a la justicia a Marlon.

“Se suscitaron hechos pero no hemos visto resultados favorables. Que los entreguen para evitar más situaciones, creemos que si están ubicados los padres, ellos deben saber perfectamente dónde se encuentra el criminal"; agregó Luis Bendimes.

Los familiares de Monse confían en que se dará con el responsable de su asesinato y le dicen que esté tranquila, que habrá justicia.