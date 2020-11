Coahuila podría prohibir el tener a mascotas amarradas, en azoteas o terrenos baldíos

Una iniciativa, propuesta por la diputada Claudia Isela Ramírez, pretende prohibir en Coahuila mantener a sus mascotas amarradas, encadenadas, en azoteas, balcones o terrenos baldíos de forma permanente. Esto quedaría estipulado como una forma de maltrato hacia los animales.

De ser aprobada la iniciativa, se tiene como objetivo adicionar diversas fracciones al artículo 20 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales.

La diputada Claudia Isela destacó que aunque existen muchos tipos de maltrato, algunos no destacan en el artículo 20 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales, y por lo tanto no entran en las estadísticas y registros oficiales.

“Tales como mantenerlos permanentemente amarrados o encadenados o en azoteas, balcones o terrenos baldíos, no darles atención veterinaria óptima entre otros, que al no ser considerados maltrato no son denunciados o en caso de serlo, la autoridad no puede hacer nada dado que no existe una previsión legal específica para permitir su actuación”, comentó Claudia Isela al exponer sus motivos.

La reforma también pretende establecer como maltrato el no proporcionar a los animales alimento y dejarlos por un largo periodo sin proporcionarles. Así como dárselos de forma insuficiente o en mal estado.

De acuerdo con la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC), en 2020 recibió 17 quejas por maltrato animal, una cifra que ha incrementado de manera importante respecto de años anteriores.

La iniciativa propone establecer nuevas causales de maltrato y crueldad animal, para que puedan ser perseguidas, sancionadas y castigadas. De esta forma, la diputada pretende brindar mayor protección a los animales salvajes, de compañía o de trabajo en el estado.