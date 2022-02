Confunden cuerpos y creman el equivocado, ocurrió en León, Guanajuato

León, Guanajuato.- Una familia en León, Guanajuato no pudo enterrar a su madre ya que una confusión en el hospital donde murió hizo que les entregaran otro cuerpo y cremaran el de la mujer.

Sanjuana quería ser enterrada en un espacio que compró desde los 90´s. Murió el 16 de febrero y personal del hospital donde la atendían entregó su cuerpo a otra familia.

Su hija, María de la Luz, narra: ".Cuando abren el ataúd mi hermano dice ¡no es mi mamá!, me dice ¡no es mi mamá! y volteó y lo veo y le digo, no es mi mamá. Y nos quedamos como en shock en ese momento”.

María de la Luz tardó horas en dar con el paradero del cuerpo de su madre y entregar el que le fue dado a ella. “La funeraria apertura lo que es el ataúd y estaban los familiares por fuera de la carroza y validan que efectivamente el cuerpo que traemos es el cuerpo, dice una chica ¡es mi abuelita!, otro señor dice ¡es mi mamá!”, señaló.

Pero el cuerpo de Sanjuana ya había sido cremado; aunque no hay ningún documento que avale que las cenizas son de la madre de María de la Luz. "...Ellos entregaron el cuerpo y lo vieron pero nadie sabe decir si sí es o no es. La verdad el dolor es muy grande y más porque como hijos no le pudimos cumplir la última voluntad a su madre”, espresó.

Las investigaciones por el cambio de cuerpos

Por este caso, la Fiscalía estatal de Guanajuato inició la carpeta 17730 por los delitos de destruir, ocultar, sepultar o exhumar.

Lo hijos de Sanjuana señalan “Nosotros lo que pedimos es justicia y pedimos que se regulen todo este tipo de procesos que realmente paguen las personas, y lo principal es que realmente no se vuelva a repetir esto porque imagínate, nosotros nos dimos cuenta, pero cuantas familias hay que a lo mejor tienen una cenizas y no es el cuerpo de la persona.”

Fuerza Informativa Azteca solicitó la postura del hospital dónde se originó la confusión y respondieron a través de su oficina de comunicación que no la habrá hasta que haya una resolución de la denuncia.