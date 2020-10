Detienen a 9 personas y aseguran droga en cinco cateos en alcaldía Benito Juárez

Ocho detenidos y droga incautada dejó un operativo policiaco simultáneo en 3 domicilios en la alcaldía B. Juárez. Los agentes catearon el no. 81 de Lourdes, col. María del Carmen, el no. 132 de San Simón, col San Simón Ticumac y Luz Saviñón no. 11 en la col Narvarte Poniente.