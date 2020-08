Emilio “L” no ha gozado de ningún privilegio: Gertz Manero

Cd. de México.- En el foro denominado “El caso Lozoya, un diálogo” con Alejandro Gertz Manero en el que participaron catedráticos, litigantes, periodistas y los embajadores de Italia y Hungria, el fiscal general aseguró que Emilio “L” acusado de recibir sobornos millonarios de la empresa Odebrecht y del caso Agronitrogenados, no ha gozado de ningún privilegio y que se ha actuado conforme a la ley, que en estos asuntos no habrá chivos expiatorios y que ninguno de los delitos imputados a Emilio “L” y los señalados en su reciente denuncia de hechos ha prescrito.

Ante la Fiscalía General de la República el ex director de Pemex dio nombres de quienes le dieron las órdenes para repartir el dinero de los sobornos y de quienes hizo las entregas de más de 500 millones de pesos, no han prescrito.

El fiscal general de la República dijo que la ley es muy clara y que es la oportunidad para llegar al fondo del asunto.

“Si en eso este individuo va a generar esa posibilidad, la ley le permite al ministerio público dar facilidades para obtener la información eso no significa que se la hay excluido de responsabilidad, no significa que se la haya dado que este dentro del marco legal que nos asiste y si nos está dando el resultado que yo esperaba, como pasó en Perú en Ecuador donde ha ido este asunto hasta el fondo, yo no creo que sea justo para este país que las cosas queden en chivos expiatorios o en operadores”, comentó.